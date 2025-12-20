Zrelost pomeni odgovornost

Slovenija mora zavrniti udobje pasivnosti in k vitalnosti zahodne civilizacije prispevati svoj delež.

Decembra Slovenija obeležuje petintrideset let razglasitve rezultatov plebiscita, ki je tlakoval pot naši državnosti. V slavnostnem govoru ob razglasitvi 26. decembra 1990 je dr. France Bučar, predsednik parlamenta, dejal: »To je akt /…/, ki ga lahko sprejme le zrel narod, ki se v polnosti zaveda svoje lastne individualnosti, ki ima odločno voljo do življenja v zavesti svojih življenjskih zmogljivosti, narod, ki je sposoben in pripravljen soočiti se z izzivi časa in okolja, v katerem živi.«

Sporočilo je danes, tri desetletja in pol kasneje, bolj aktualno kot kdaj prej. Slovenija je v tem obdobju prehodila izjemno pot. Postala je članica EU, Nata in iz bojevnice za samostojnost postala stalnica v mednarodnem prostoru. Na papirju tako nikoli v preteklosti Slovenija ni bila v ugodnejšem položaju. Sama ima v rokah škarje in platno svoje usode, vključena je v najmočnejše gospodarsko in varnostno zavezništvo na svetu in je varna pred klasičnimi vojaškimi grožnjami. Toda to je zgolj prvi pogled. Naklonjenost mednarodnega okolja je uspavala slovenski (pog)um in politiko, a hkrati se je okolje spremenilo in postalo bolj nepredvidljivo.