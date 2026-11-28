Dušan Šarotar je v romanu Zvezdna karta priklical zamolčana življenja prekmurskih Judov; Ivica Buljan jih postavlja na oder ljubljanskega Miniteatra. Pisatelj in režiser o sreči ljudi, ki še ne vedo, kaj jim bo vzela zgodovina. O svobodi umetnika in odgovornosti do tistih, ki njegovim besedam ne morejo več ugovarjati. Koliko je vreden spomin na holokavst, če nas ne zavezuje tudi ob uničevanju Gaze? Pogovor, v katerem ganjenost ne more biti odveza. V vaših delih grozljivo skoraj nikoli ne nastopi z vso svojo težo. Pred njim so svetloba, drevesa, hiše, drobne človeške navade. Ljudje živijo, kot da jim prihodnost pripada – kot da bi bila prav ta nedolžnost vsakdanjega življenja, ki se mu niti sanja ne, kaj ga čaka, za vas najbolj pretresljiva razsežnost tragedije. Kako sploh pisati o sreči ...