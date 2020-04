Zvezdogled, sulec in lipan ne morejo živeti v akumulacijskem jezeru

"Na televiziji in v tiskanih medijih se pogosto pojavljajo prispevki o škodljivosti hidroelektrarn," je na straneh Sobotne priloge zapisal Mitja Dušak. »Pri tem prednjači nevladno društvo za preučevanje rib Slovenije, ki je doseglo prekinitev postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, ker v postopku baje niso bili dovolj natančno seznanjeni z dokumentacijo,« navaja v članku Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn v predlogu nacionalnega načrta? Zapis je bil objavljen 7. marca 2020, avtor Mitja Dušak pa je, kot pojasnjuje na koncu članka, vodja obratovanja v družbi Savske elektrarne Ljubljana.Trditve Mitje Duška ...