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Drugo

Trideseti Ljubljanski maraton bo rekorden, takšne so številke

Jubilejni Ljubljanski maraton bo potekal 17. in 18. oktobra, nanj so se prijavili tekači iz kar 84 držav. Desetka tokrat že v soboto.
Letos bo teklo rekordno število tekačev. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Letos bo teklo rekordno število tekačev. FOTO: Leon Vidic
Peter Zalokar
16. 9. 2026 | 13:39
16. 9. 2026 | 14:05
2:55
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Še dober mesec je do Ljubljanskega maratona, ki bo 17. in 18. oktobra praznoval 30. obletnico in bo rekorden v vseh pogledih. Prijave so se končale opolnoči, direktorica maratona Barbara Železnik pa je v mestni hiši v družbi župana Zorana Jankovića in Blaža Brodnjaka iz glavnega sponzorja NLB veselo sporočila, da se je prijavilo rekordnih 22.509 tekačev. Prvič je številka presegla mejo 20.000.

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Ko dijak, študentka in 70-letnik skupaj trenirajo za Ljubljanski maraton

Ljubljanski maraton je najbolj množična športno-rekreativna prireditev na Slovenskem. Že lani je bilo število prijavljenih rekordno, 19.379, letos pa je padla tudi magična meja. Tudi prijav na nedeljsko najdaljšo preizkušnjo, 42 kilometrov, je največje – 4910 (lani 3.500). Lani je v cilj prišlo 16.808 tekačev, letos tudi tukaj pričakujejo bistveno povečanje. 

Barbara Železnik je ponosna na rast Ljubljanskega maratona. FOTO: Blaž Samec
Barbara Železnik je ponosna na rast Ljubljanskega maratona. FOTO: Blaž Samec

Maraton je tudi vse bolj priljubljen pri mladih, prihaja kar 2616 študentov iz 38 držav. Skupaj pa bo tujcev prav tako rekordnih 7774 iz rekordnih 84 držav, je povedala Železnikova iz Timinga Ljubljana.

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Lukanova in Botolin obraza jubilejnega bankovca

Letošnja sprememba je, da bo tek na 10 km že v soboto ob 16.30 in bo večinoma potekal v Bežigradu. Teka na 21 in 42 km pa kot običajno v nedeljo ob 9. uri.

Ob obletnici so izdali poseben bankovec z rekorderjema na 10 kilometrov Klaro Lukan in Vidom Botolinom, na Jakopičevem sprehajališču je posebna razstava o 30 letih maratona, Pošta Slovenije pa bo 25. t. m. izdala posebno znamko z motivom Ljubljanskega gradu in tekači pod njim. Anže Zavrl iz skupine Gadi, ki je lani pretekel maraton s harmoniko, bo pripravil navijaško himno, vsem 23 tekačem, ki so doslej pretekli vseh 29 maratonov, pa bodo dali dosmrtno prijavnino. 

Brodnjak je izpostavil pomembnost povezovanja ljudi v regiji in športnega načina življenja, Janković pa je bil ponosen, ker je 80 odstotkov Ljubljančanov športno aktivnih. Tudi letos bo pozdravil udeležence na štartu in v cilju, prebivalce pa povabil, da pridejo navijat ob progo, ter jih pozval k strpnosti med zaporami cest.

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Delov poslovni center

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Kultura

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