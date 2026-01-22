Gladko prek francoske ovire

Odbojkarji ACH Volleyja so po dveh porazih dočakali prvo zmago v skupini A lige prvakov. V domači dvorani Tivoli so s 3:0 (24, 19, 22) ugnali Tours, s katerim se bodo predvidoma borili za 3. mesto v skupini in s tem za nadaljevanje evropskih nastopov v ligi prvakov ali pokalu CEV.

ACH Volley: Tours 3:0 (24, 19, 22) Dvorana Tivoli, gledalcev 2432, sodnika: Lutz (Belgija), Robles (Španija).

ACH Volley: Štern 24 (1 as, 1 blok), Pajenk 6 (2 asa, 1 blok), Jo. Kržič, Šket, Najdič, Marovt 11 (1 as), Šen, Ja. Kržič 8 (2 bloka), Kovačič, Prevorčnik, Ropret 3 (1 as, 1 blok), Urnaut 6 (1 blok), Verdinek. Tours: Darzdans, Dos Santos 2, Nyok-Yanga, Ramon, Suihkonen 3, Marshman 7 (1 blok), Folgalvez, Scherer, Čorić, Kavogo 13 (1 as, 1 blok), Mujanović 16 (1 as, 1 blok), Voss 3, Heslinga 4.

Slovenski prvaki so pred tekmo trdili, da Tours ni na kakovostni ravni Trentina in Ziraata, s katerima sta obe ekipi izgubili v prvih dveh krogih, da so premagljivi. In to se je na igrišču dejansko pokazalo. Francoska ekipa ni servirala kot italijanska ali turška, kar je Ljubljančanom omogočilo zelo dober sprejem, posledično pa lažje delo tudi za Gregorja Ropreta pri organizaciji igre. Svoje so opravili tudi solidni začetni udarci, ki so v večji meri prihajali v pravih trenutkih.

Ekipa Igorja Kolakovića je uspešno opravila še eno nalogo. Omejila je prispevek slovenskega reprezentanta v francoski vrsti Nika Mujanovića, ki je zmožen simultanke. Bil je sicer najučinkovitejši igralec v moštvu, a zna odigrati še precej boljše.

ACH Volley bo v naslednjem krogu naslednjo sredo gostoval v Ankari, kjer se bo meril z Ziraatom, ki je bil na drugi tekmi tretjega kola skupine A s 3:0 boljši od Trentina.