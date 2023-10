ACH in Calcit Volley želita ubraniti moško in žensko krono

S petkovo tekmo med Fužinarjem Sij Metalom in Merkurjem Mariborom se bo začelo državno prvenstvo odbojkarjev in odbojkaric. Zaradi pomanjkanja terminov že v času, ko poteka pomembna reprezentančna akcija, moške kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, s čimer pa so se klubi strinjali.

Mariborčani in igralci kamniškega Calcita Volleyja bodo uvodni krog odigrali oslabljeni, ACH Volley, ki ima v svojih vrstah prav tako dva reprezentanta, pa je tekmo proti Alpacem Kanalu, nekdanjemu Salonitu Anhovo, prestavil. Nasploh vsi klubi menijo, da prvi krogi ne bodo pokazali realne slike, saj nihče ni na pravi ravni in vsi delajo, da bodo v najboljši formi v drugem delu prvenstva, ko bo najbolj pomembno.

Sistem tekmovanja bo letos nekoliko drugačen kot prejšnja leta. V prvem delu bo namesto trokrožnega dvokrožni, v nadaljevanju se bo najboljših šest ekip uvrstilo v modro skupino, sedma in osma pa bosta skupaj najboljšimi štirimi 1. B lige tvorila zeleno skupino, preostali klubi pa se bodo merili za obstanek v 1. B ligi. Tekem osmine finale letos ne bo, v končnici bo takoj na sporedu četrtfinale.

Naslov prvaka bosta branila ACH Volley pri moških in Calcit Volley pri ženskah, Calcit Volley in Merkur Maribor naj bi bila glavna kandidata, da presenetita Ljubljančane, Nova KBM Branik in GEN-I Volley pa, da na vrhu ogrozita Kamničanke.

Kamničani želijo biti prvi

»Letos začenjamo nek nov cikel, ne bo prvič, da je klub sestavil slovensko jedro s samo enim tujcem, korektorjem Nikolo Gjorgijevom, ki se nam je pridružil šele pred desetimi dnevi. V to smo šli zavestno, najbrž s tem tudi nekoliko tvegamo, a verjamem, da bo kombinacija starejših in mlajših slovenskih igralcev obrodila sadove. Da bomo, ko bo to potrebno, na ravni, ki bo zadostovala, da osvojimo oba domača naslova,« pravi trener ACH Volleyja Radovan Gačič.

Da so Ljubljančani ranljivi bolj kot prejšnji dve sezoni se zaveda tudi kapetan Calcita Uroš Pavlović, sicer nekdanji igralec ACH Volleyja. »Prejšnja leta je bil naš cilj finale, letos smo lahko v napovedih bolj pogumni. Želimo biti prvi,« je dejal bloker, ki ni edini nekdanji igralec ljubljanskega kluba, to sta tudi Jure Okroglič in po novem tudi Črtomir Bošnjak. Poleg tega oranžne zmaje dobro pozna novi trener Kamničanov Mladen Kašić, ki je ACH treniral pred dvema sezonama, ko je klub iz rok Maribora vrnil naslov prvaka.

Mariborčani, ki so po naslovu praktično izgubili celotno moštvo na čelu z Rokom Možičem, spet računajo na presenečenje. Lani so prvenstvo slabo začeli, a se iz tekme v tekmo dvigovali. Letos želijo biti dobri že takoj, čeprav se zavedajo, da brez reprezentanta Roka Bračka še ne bodo v formi, ki jo pričakujeko marca. »Osnovni cilj je res polfinale v obeh domačih konkurencah, a želja nam je storiti še en korak višje,« je željo predstavil trener Sebastijan Škorc. Druge ekipe naj bi se potegovale za četrto mesto, vse pa si predvsem želijo uvrstiti v modro skupino, boj za to naj bi bil izenačen.

Podobno razmerje moči med najboljšimi ekipami in konkurenco je tudi pri dekletih. Kamničanke, ki jih po novem vodi Bruno Najdič, v sezono vstopajo le z desetimi igralkami in le eno tujko, kapetanko Anđelko Radišković, a ekipa je dovolj kakovostna, da ubrani naslov. To ji bosta poskušala preprečiti Tilen Kozamernik z Novo KBM in Vasja Lipicer Samec z GEN-I Volleyjem. Vse druge ekipe se bodo potegovale za četrto mesto, največ težav pri tem bosta zagotovo imela ATK Grosuplje in Formis, ki sta že tako mlado ekipo dodatno pomladila.