»ACH Volley bo težko imel še kdaj tako ekipo kot pred 10 leti«

Odbojkarski klub ACH Volley, sedemnajstkratni državni prvak, bo med prvomajskimi prazniki praznoval deseto obletnico igranja na zaključnem turnirju lige prvakov. Uspeh je takrat pomenil začetek zlate dobe slovenske odbojke, ki vsaj na reprezentančni ravni še traja, in na to so pri zdaj ljubljanskem klubu še kako ponosni. Za mnoge je uvrstitev na zaključni turnir, ki je leta 2010 potekal v Lodžu, največji uspeh slovenske klubske odbojke, čeprav predsednik uprave klubao tem vendarle ni povsem prepričan.»Težko bi se odločil, kaj je večji uspeh. Naša zmaga v drugem najmočnejšem evropskem pokalu, takrat se je imenoval Top teams, ali uvrstitev med štiri najboljše v Evropi. Zmaga je le zmaga, čeprav v manj priznanem tekmovanju, toda 'final four' lige prvakov je najbrž še nekaj večjega. Vsaj če primerjam mojo evforijo. Tako, kot sem bil evforičen takrat, nisem bil nikoli,« se je svojega stanja pred zdaj že nekaj več kot desetimi leti spomnil Oderlap.V sezoni 2009/10, ko je imel klub svoj dom še na, v predtekmovanju lige prvakov sicer ni ravno blestel, a se je v družbi Asseco Resovie Rzeszow, turške ekipe Sehir Belediyesi in Paris Volleyja z nekaj sreče uvrstil med 12 najboljših. Nato je za uvrstitev med najboljših osem ugnal visoko favorizirano Lube Macerato, potem pa še Hypo Tirol Innsbruck.»Takrat smo res imeli odlično ekipo, se kar naježim, ko se spomnim, kdo je vse igral. Praktično smo imeli dolgoletno jedro reprezentance brezin, pa, ki je bil takrat v fenomenalni formi,, njega so na turnirju zbrali v idealno postavo. Pa odličnega Kanadčanain Estonca, še za Kubanca, ki ni igral posebej pomembne vloge, sem, ko je v četrtfinalu z blokom dosegel eno od odločilnih točk, takrat rekel, da je upravičil vsak vloženi cent,« se je na postavo, v kateri so bili poleg omenjenih šein, vodil pa jo je Kanadčan, spomnil Oderlap.»Če napišete, da smo imeli takrat skoraj trikrat večji proračun, se ne boste dosti zmotili. Primerjave, koliko smo plačevali igralce in trenerja takrat in koliko jih danes, bi bila smešna. Druga težava je dejstvo, da je težko pričakovati, da se taka generacija slovenskih igralcev, kot smo jo imeli mi in kot jo ima še reprezentanca, še kdaj rodi. Vsako leto sicer nase opozori kakšen igralec, a da bi jih večina igrala v enem klubu, je iluzorno pričakovati,« meni Oderlap.To pa ne pomeni, da si ne bi želel spet sestaviti ekipe, v kateri bi bili reprezentanti, ki bi v domačem klubu želeli končati kariero. »Mislim, da je logično, da če bi želeli kariero končati v domovini, da bi bilo to pri. Vsak bi bil dobrodošel, a menim, da je to bolj utopija kot ne. Obstajati mora obojestranska želja, tako kot mora ta obstajati pri mlajših igralcih,« je dejal Oderlap. Gospodarstvenik tudi po napovedani finančni krizi, ki bo posledica epidemije novega koronavirusa, ne pričakuje sprememb na vrhu evropske, prav tako pa ne slovenske odbojke.»Tektonskih premikov ne pričakujem. Nekaj klubov iz dna prvenstvenih razpredelnic bo imelo težave, a najboljši ruski in italijanski klubi bodo ostali bogati. V to sem prepričan, to dokazujejo tudi prestopi igralcev, ki sem jih zasledil na spletu. Podobno bo tudi v Sloveniji, ACH bo ostal na vrhu. Ne rečem, da je pri nas vse bajno, a se bomo hitro pobrali.«»Sponzor kluba ACH se ukvarja z avtomobili, to je področje, ki je trenutno prizadeto, a ne tako kot veliko drugih. Avtomobilska industrija bo hitro premagala krizo, kar velja tudi za ACH, katerega vodim,« je prepričan Oderlap, ki s športnim direktorjemže snuje kadrovski mozaik za naslednjo sezono, v kateri bo trener zagotovo ostal. Nekdanji igralec se je po zamenjavi vlog odlično znašel na trenerskem mestu in odlično opravlja svoje delo.»Trenutno še ne moremo ničesar konkretnega reči o okrepitvah, saj je občutljiv čas in moramo biti v pogovorih in tudi o informacijah, katere igralce želimo, previdni. Verjamem pa, da bom sestavili dovolj dobro ekipo, ki bo sposobna izpolniti cilje. Za te pa vemo, kakšni so. Dobiti si želimo oba domača naslova, osvojiti srednjeevropsko ligo in čim bolje nastopati v ligi prvakov,« je pogovor zaključil Oderlap.