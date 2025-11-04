  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    ACH Volley danes v boju za ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte

    Ljubljančani so neporaženi na zadnjih šestnajstih tekmah, a nikakor ne gre podcenjevati romunske ekipe, ki je v prvem krogu nadigrala Strumico.
    Na prvi tekmi kvalifikacij so slovenski prvaki brez težav preskočili nizozemsko ekipo Orion Stars Doetinchem. FOTO: Ach Volley
    Na prvi tekmi kvalifikacij so slovenski prvaki brez težav preskočili nizozemsko ekipo Orion Stars Doetinchem. FOTO: Ach Volley
    L. Š., STA
    4. 11. 2025 | 09:55
    4. 11. 2025 | 09:56
    1:45
    Odbojkarje ACH Volleyja čaka danes zahteven tekmovalni preizkus. Oranžni zmaji se bodo v Bukarešti v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerili s tamkajšnjim Dinamom. Slovenski prvaki so v četrtek preskočil prvo oviro v kvalifikacijah, nizozemsko moštvo Orion Stars Doetinchem.

    ACH Volley pred domačo publiko pokazal, česa je sposobna zvezdniška ekipa

    Današnji tekmec Ljubljančanov je zlahka nadigral slabotno Strumico. V taboru ACH nikakor ne želijo podcenjevati tekmecev, v Bukarešto pa se prav tako niso odpravili z belo zastavo.

    Zavedajo se, da je romunska odbojka v vzponu, klubi veliko vlagajo in so iz leta v leto boljši. To dokazujejo tudi dosežki reprezentance, ki je letos v zlati ligi zasedla četrto mesto.

    Dinamo ima v svojih vrstah dva romunska reprezentanta in nekaj tujcev. Največjo nevarnost bodo predstavljali Latvijec Janis Medenis, Brazilec Jonatas Cardoso in srbski korektor Petar Premović. Poleg njih so od tujcev v ekipi še turški bloker Okur Cukur, avstrijski libero Jacob Kitzinger, ki je nekaj časa igral tudi pri Zadrugi Dob, in nemški podajalec Eric Burggräf

    Povratna tekma bo v Hali Tivoli na sporedu v četrtek, 13. novembra.

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko milijonov evrov je že šlo za romsko problematiko?

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Magazin  |  Potovanja
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    odbojkaACH Volleyliga prvakovRomunijakvalifikacijeTivoli

    Gospodarstvo  |  Novice
    Amazon Web Services in OpenAI

    Bezos čez noč zaslužil več kot osem milijard evrov

    Amazon Web Services in OpenAI sta sklenila 34 milijardni posel, zaradi česar je poskočila vrednost Amazonovih delnic.
    4. 11. 2025 | 10:48
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kako delati tako, kot ustvarjajo umetniki?

    Knjiga o tem, kako spet najti ljubezen do svojega poklica, kako se izogniti izgorelosti in dosegati cilje
    4. 11. 2025 | 10:00
    Šport  |  Tenis
    Torino

    Novak Đoković kot sedmi potrdil nastop na finalu sezone

    Srbski as je na sklepnem turnirju ATP zmagal rekordnih sedemkrat, pokal pa je nazadnje dvignil leta 2023.
    4. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Magazin  |  Potovanja
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
