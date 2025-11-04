ACH Volley danes v boju za ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte

Odbojkarje ACH Volleyja čaka danes zahteven tekmovalni preizkus. Oranžni zmaji se bodo v Bukarešti v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerili s tamkajšnjim Dinamom. Slovenski prvaki so v četrtek preskočil prvo oviro v kvalifikacijah, nizozemsko moštvo Orion Stars Doetinchem.

Današnji tekmec Ljubljančanov je zlahka nadigral slabotno Strumico. V taboru ACH nikakor ne želijo podcenjevati tekmecev, v Bukarešto pa se prav tako niso odpravili z belo zastavo.

Zavedajo se, da je romunska odbojka v vzponu, klubi veliko vlagajo in so iz leta v leto boljši. To dokazujejo tudi dosežki reprezentance, ki je letos v zlati ligi zasedla četrto mesto.

Dinamo ima v svojih vrstah dva romunska reprezentanta in nekaj tujcev. Največjo nevarnost bodo predstavljali Latvijec Janis Medenis, Brazilec Jonatas Cardoso in srbski korektor Petar Premović. Poleg njih so od tujcev v ekipi še turški bloker Okur Cukur, avstrijski libero Jacob Kitzinger, ki je nekaj časa igral tudi pri Zadrugi Dob, in nemški podajalec Eric Burggräf.

Povratna tekma bo v Hali Tivoli na sporedu v četrtek, 13. novembra.