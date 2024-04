ACH Volley dobil napeto tretjo tekmo in osvojil 20. zvezdico

Odbojkarji ACH Volleyja so tretje leto zapovrstjo državni prvaki. Na tretji tekmi finala so v Tivoliju s 3:2 (28, -24, 20, -22, 12) premagali Calcit Volley in serijo dobili s 3:0 v zmagah. Za oranžne zmaje je to jubilejni, 20. naslov državnih prvakov, z njim so tudi rešili sezono.

V srednjeevropski ligi letos niso nastopili, izgubili pa so v polfinalu pokala – oba naslova je osvojil Calcit, izguba prvenstva bi tako za njih pomenila malo katastrofo.

ACH Volley je bil najboljši po rednem delu prvenstva, a je že takrat kazal znake ranljivosti. Poraza v polfinalu pokala in na tekmi četrtfinala so sodu izbili dno, vodstvo kluba je odstavilo trenerja Radovana Gačića in na njegovo mesto postavilo Matjaža Hafnerja. Ta poteza se je izkazala kot odlična, nekdanji reprezentant je ekipo prerodil, ji vrnil energijo, ki je bila v finalnih tekmah odločilna.

FOTO: Blaž Samec

Kljub temu, da so finale dobili gladko, pa Ljubljančani nikakor niso imeli lahkega dela. Kamničani so se na vseh tekmah dobro borili, a v odločilnih trenutkih jim je vedno nekaj zmanjkalo. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi, ki so jo odločale malenkosti, ACH je zmagal po petem nizu.

ACH Volley – Calcit Volley 3:2 (28, -24, 20, -22, 12)

Dvorana Tivoli, gledalcev 1122, sodnika: Rožej, Jovanović.

ACH Volley: Marković, Kržić 7 (2 bloka), Šket 24 (1 blok, 1 as), Najdič 2 (1 as), Marovt 21 (2 bloka), Šen, Kovačič, Gjorgiev, Sešek, Pokeršnik 29 (4 ase, 3 bloke), Videčnik 8 (1 as, 2 bloka), Song.

Calcit Volley: Planinšič, Vinkovič, Lazar, Klobučar 1, Karadža Pevc, Košenina, Nikolić 11 (5 blokov), Okroglič 12 (1 as), Mitrašinović, Brunet 30 (3 ase, 5 blokov), Oman, Bakonji, Dulčev 23 (1 as, 1 blok), Pavlović 6 (1 as, 2 bloka).