ACH Volley izpolnil nalogo, v Tivoliju bo še gostovala vrhunska odbojka

Odbojkarji ACH Volleyja so v Franciji izgubili z 2:3 proti Toursu in z osvojeno točko osvojili tretje mesto v skupini. Nadaljujejo v pokalu CEV.
Odbojkarji ACH Volleyja so izpolnili osnovni cilj. FOTO: ACH Volley
Odbojkarji ACH Volleyja so izpolnili osnovni cilj. FOTO: ACH Volley
N. Gr., STA
18. 2. 2026 | 22:30
Odbojkarji ACH Volleyja so se z osvojenima nizoma na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov proti Toursu uvrstili v četrtfinale pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV). Dvoboj v Franciji so izgubili z 2:3, potem ko so že povedli z 2:1 v nizih in izpolnili zadani cilj, so močno popustili (-19, 23, 18, -16, -13).

ACH Volley namučil Trentino, a ostal brez točk

Za goste se ni začelo najbolje, Tours z Nikom Mujanovićem je namreč zanesljivo dobil prvi niz, nato so varovanci črnogorskega trenerja Igorja Kolakovića v drugem strnili vrste, ga dobili, nato pa v tretjem še zanesljivo potrdili vstopnico za po moči drugo evropsko tekmovanje. V skupini sta bila namreč turški Ziraat in italijanski Trentino stopničko ali dve previsoka ovira.

Najbolj učinkovita odbojkarja na tekmi sta bila slovenska reprezentanta, Tonček Štern je za ACH dosegel 28 točk, Nik Mujanović pa za Tours 27.

FOTO: ACH Volley
FOTO: ACH Volley

Ljubljanski odbojkarji bodo med 3. in 5. marcem doma odigrali prvo tekmo četrtfinala pokala CEV, med 10. in 12. marcem bo nato na sporedu še povratna tekma na tujem.

Tekmec bo bodisi turški Fenerbahče bodisi nizozemski Orion Stars, s katerim so se že merili v kvalifikacijah za ligo prvakov in ga tudi premagali. Ekipi bosta v četrtek v Istanbulu igrali povratno tekmo osmine finala, bolje kaže Fenerbahčeju, ki je prvo tekmo v gosteh dobil s 3:1 v nizih.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Odbojka

ACH Volley namučil Trentino, a ostal brez točk

Slovenski prvaki so na svoji peti tekmi v najbolj imenitnem celinskem tekmovanju doživeli četrti poraz.
12. 2. 2026 | 22:18
Preberite več
Premium
Nedelo
Žiga in Dejan Šeško

Zmaga v Melbournu za starša še večja odgovornost, da Žiga ostane realen

Z očetom zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije v tenisu o športni zgodbi družine Šeško iz Hrastnika, ki je na odločilni prelomnici.
Grega Kališnik 6. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Reklama za špagete odmevna kot zlata kolajna

Nekdanji italijanski smučar Alberto Tomba, dober prijatelj Jureta Koširja, bo jutri s stanovsko kolegico Deborah Compagnoni prižgal olimpijski ogenj.
Siniša Uroševič 5. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Dan odbojke v Celju

Pričakovano, ACH Volley in OTP banka Branik s prvima lovorikama

Z zmagoslavjem Ljubljančanov in Mariborčank sta se razpletli finalni tekmi pokala Slovenije. Prvim niso bili kos Prekmurci, drugim Goričanke
31. 1. 2026 | 19:22
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Oranžni zmaji brez možnosti na gostovanju v Ankari

Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov še drugič izgubili z igralci moštva Ziraat Bankasi.
28. 1. 2026 | 19:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Neprivedbe na sodišče

Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

odbojkaliga prvakovACH VolleyTourspokal CEVTine Urnaut

