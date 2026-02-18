ACH Volley izpolnil nalogo, v Tivoliju bo še gostovala vrhunska odbojka

Odbojkarji ACH Volleyja so se z osvojenima nizoma na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov proti Toursu uvrstili v četrtfinale pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV). Dvoboj v Franciji so izgubili z 2:3, potem ko so že povedli z 2:1 v nizih in izpolnili zadani cilj, so močno popustili (-19, 23, 18, -16, -13).

Za goste se ni začelo najbolje, Tours z Nikom Mujanovićem je namreč zanesljivo dobil prvi niz, nato so varovanci črnogorskega trenerja Igorja Kolakovića v drugem strnili vrste, ga dobili, nato pa v tretjem še zanesljivo potrdili vstopnico za po moči drugo evropsko tekmovanje. V skupini sta bila namreč turški Ziraat in italijanski Trentino stopničko ali dve previsoka ovira.

Najbolj učinkovita odbojkarja na tekmi sta bila slovenska reprezentanta, Tonček Štern je za ACH dosegel 28 točk, Nik Mujanović pa za Tours 27.

FOTO: ACH Volley

Ljubljanski odbojkarji bodo med 3. in 5. marcem doma odigrali prvo tekmo četrtfinala pokala CEV, med 10. in 12. marcem bo nato na sporedu še povratna tekma na tujem.

Tekmec bo bodisi turški Fenerbahče bodisi nizozemski Orion Stars, s katerim so se že merili v kvalifikacijah za ligo prvakov in ga tudi premagali. Ekipi bosta v četrtek v Istanbulu igrali povratno tekmo osmine finala, bolje kaže Fenerbahčeju, ki je prvo tekmo v gosteh dobil s 3:1 v nizih.