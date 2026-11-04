Odbojkarji ACH Volley so izvrstno začeli evropsko sezono

Odbojkarji ACH Volleyja so uspešno začeli evropsko sezono. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov so v gosteh s 3:0 (23, 26, 14) premagali nizozemski Orion Stars in si pred povratnim dvobojem priigrali lepo prednost. Za napredovanje v naslednji krog jim bo prihodnji četrtek ob 20. uri v Tivoliju zadostovala že zmaga s kakršnimkoli izidom.

Ljubljančani, ki jih vodi črnogorski strokovnjak Igor Kolaković, so v Doetinchem pripotovali kot favoriti. Nizozemsko moštvo, za katero igra tudi slovenski podajalec Gregor Pernuš, so namreč dvakrat premagali že v lanskih kvalifikacijah. Tokrat pa so morali za uspeh nekoliko bolj garati, kot kaže končni izid.

Slovenski prvaki so dvoboj odprli odločno in povedli z 8:2, vendar so gostitelji hitro ujeli priključek. ACH je kljub nekaj nihanjem v končnici ohranil mirnost in dobil prvi niz s 25:23. Še precej bolj izenačen je bil drugi, v katerem so imeli Nizozemci celo dve zaključni žogi, a ju niso izkoristili. Ljubljančani so se rešili iz težav in slavili z 28:26.

S tem so dokončno strli odpor domačih. V tretjem nizu so hitro pobegnili na varno razliko in ga brez večjih težav dobili s 25:14.

Največ točk za ACH je prispeval Rok Bračko (15), sledila sta mu Tonček Štern (14) in Marko Ivović (11). Pri domačih je bil s 14 točkami najučinkovitejši Youri Ebbelaar.