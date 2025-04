ACH Volley le še korak oddaljen od naslova prvaka

Odbojkarji ACH Volleyja so le še zmago oddaljeni od 21. naslova državnega prvaka. Na drugi tekmi finalne serije so s 3:0 (18, 23, 32) premagali domači Alpacem Kanal in povedli z 2:0 v zmagah.

Čeprav so izgubili z 0:3, so se borbeni Kanalci tekmecem precej bolje upirali kot na prvi tekmi v Ljubljani, kjer so jih gostitelji nadigrali. Tokrat so imeli svoje priložnosti, a so bili Ljubljančani v končnicah drugega in tretjega niza dovolj zbrani, da so prišli do zmage.

Pri zmagovalcih je bil s 13 točkami najučinkovitejši Amir Golzadeh, pri domačih jih je Andrej Ristić dosegel 16, Vid Ranc pa 14, od tega štiri z asi.

Tretja in morebitna zadnja tekma bo v torek, 22. aprila, v Ljubljani.