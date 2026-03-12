Oranžni zmaji bruhali ogenj, gredo v polfinale (VIDEO)

Odlične novice iz Turčije. Odbojkarji ACH Volleyja bodo igrali v polfinalu pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV)! Na povratni tekmi četrtfinala so še drugič premagali zvezdniško zasedbo Fenerbahčeja, po zmagi 3:2 v Ljubljani so bili v Istanbulu boljši s 3:1 (-18, 19, 21, 16).

»Uspela nam je velika zmaga, premagati Fenerbahče v Istanbulu je za nas velik uspeh. Igrali smo dobro, seveda je v igri še nekaj napak, ki bi se jim lahko izognili, a moramo biti zadovoljni z napredovanjem v polfinale. Treba pa je izpostaviti Klemna Šena, ki na treningih dela odlično, tokrat pa je v pomembnih trenutkih prispeval nekaj zelo dragocenih točk,« je bil navdušen trener Igor Kolaković.

FOTO: Rok Torkar/CEV

Ljubljančani so tekmo začeli nekoliko nervozno, v prvem nizu so naredili veliko napak s servisi, težave so imeli tudi pri sprejemu, posledica je bil izgubljeni niz. A v nadaljevanju so oba elementa popravili, zbrano odigrali končnice naslednjih dveh nizov, v četrtem nizu pa so tekmeca povsem nadigrali in si zagotovili zmago.

Fenerbahče: ACH Volley 1:3 (18, -19, -21, -16) Dvorana Burhan Felek Istanbul, gledalcev 811, sodnika: Guniava (Gruzija), Daniil (Ciper).

Fenerbahče: Gürbüz, Chinenyeze 10 (2 asa, 3 bloke), Matić, M. Lagumdžija, Subasi, N'Gapeth 11, Kurtulus 5, Drzyzga 4 (2 asa, 1 blok), A. Lagumdžija 18 (1 as), Gülmezoglu 9 (1 as), Marttila 1, Cengiz, Dengin, Gomez.

ACH Volley: Štern 30 (4 ase, 1 blok), Pajenk 12 (1 blok), Jo. Kržič, Šket 2, Najdič, Marovt 6 (1 blok), Šen, Ja. Kržič 8 (3 bloke), Kovačič, Prevorčnik, Ropret 2 (1 as), Urnaut 10 (1 as, 2 bloka), Verdinek.

V ljubljanski vrsti je bil spet strelsko najbolj razpoložen Tonček Štern, dosegel je 30 točk, vknjižil je tudi štiri ase, Alen Pajenk jih je dodal 12, kapetan Tine Urnaut pa deset.

V polfinalu se bodo merili s Piacenzo, prva tekma bo med 24. in 26. marcem, druga med 31. marcem in 2. aprilom. Druga tekma bo v Ljubljani, najverjetneje 2. aprila ob 20. uri.