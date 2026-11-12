Ljubljanski odbojkarji le še korak od lige prvakov, a v Tivoliju so se namučili

Ljubljanski ACH Volley nadaljuje uspešno evropsko pot. Slovenski prvaki so po prepričljivi zmagi na Nizozemskem (3:0) na domačem parketu naleteli na precej zahtevnejšega tekmeca. Orion Stars se je v Tivoliju izkazal za trdoživega nasprotnika, ki je dvakrat izničil prednost Ljubljančanov v nizih, a v odločilnih trenutkih vendarle ostal praznih rok. Moštvo Igorja Kolakovića je slavilo s 3:2 in se uvrstilo v zadnji krog kvalifikacij za najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Domači odbojkarji so srečanje odprli odločno in si z zanesljivo predstavo v zaključku prvega niza priigrali vodstvo. Toda gostje, pri katerih nastopa tudi slovenski podajalec Gregor Pernuš, niso dovolili, da bi se ponovil scenarij s prve tekme. Z boljšo igro v drugem nizu so vzpostavili ravnotežje, nato pa slovenske prvake prisilili v dolgotrajen boj za napredovanje.

V tretjem nizu je pomembno vlogo odigral Tonček Štern, ki je imel hude težave z bolečinami v hrbtu, a je Ljubljančanom pomagal do novega vodstva, vendar se je nizozemsko moštvo še enkrat vrnilo. Po uspešnem četrtem nizu je Orion izsilil podaljšano igro, v kateri so odločale malenkosti.

Gostje so tudi peti niz začeli bolje, a so domači odbojkarji pravočasno ujeli priključek. V napeti končnici je z blokom pomembno potezo prispeval izkušeni Alen Pajenk. ACH je nato zapravil kar pet zaključnih žog, šesto pa vendarle pretvoril v zmago, s katero je razveselil domače navijače.

Za Ljubljančane je napredovanje še toliko pomembnejše, ker se na začetku sezone spopadajo tudi s kadrovskimi težavami. Zaradi poškodbe je odsoten kapetan Tine Urnaut, težave pa imata tudi Uroš Planinšič in Jošt Kržič. Kljub temu slovenski prvaki ostajajo neporaženi in bodo v tretjem krogu kvalifikacij lovili novo uvrstitev v skupinski del lige prvakov.