ACH Volley okrepil Kubanec, ki je bil na Finskem obsojen posilstva

Ljubljana - V prihodnji sezoni bo ljubljanski odbojkarski dres ACH Volleyja oblekel 23-letni kubanski podajalec Ricardo Calvo. Ob prestopu odmeva zgodovina igralca, ki je bil leta 2016 skupaj še s tremi takratnimi kubanskimi reprezentanti na Finskem obsojen zaradi posilstva.



Calvo je nekdanji kubanski reprezentant, ki pa je nazadnje za reprezentanco igral leta 2016. Takrat se je namreč še z nekaterimi reprezentanti po poročanju svetovnih medijev med igranjem svetovne lige vpletel v posilstvo na Finskem.



Finska policija je po dogodku v Tampereju julija 2016 pridržala kar osem članov kubanske reprezentance, je takrat poročal britanski BBC, od tega jih je prvostopenjsko sodišče pet obsodilo za skupinsko posilstvo 35-letne ženske. Štirje, med njimi Calvo, so prejeli pet let zaporne kazni, eden pa tri leta in pol zapora.



Junija 2017 je prizivno sodišče v Turkuju enega izmed peterice zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo, drugim pa je kazen znižalo. Calvu je tako bila dosojena zaporna kazen treh let in pol.

Lani v Libanonu

Calvo je klubsko poklicno kariero po podatkih portala volleybox.net začel leta 2014 pri domači Villi Clari, leta 2016 bi se moral pridružiti Paoku iz Soluna, po tekmovalnem premoru pa je znova zaigral leta 2019 v libanonski prvi ligi za Zahro.



"Verjamemo, da ima kakovost, ki jo ACH potrebuje, in da bo znal kot prvi podajalec povezati vse te močne karakterje v ekipi," je o podpisu kubanskega odbojkarja dejal trener Matija Pleško.