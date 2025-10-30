ACH Volley pred domačo publiko pokazal, česa je sposobna zvezdniška ekipa

Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v drugi krog od treh v kvalifikacijah lige prvakov. Prvega tekmeca, nizozemski Orion Stars iz Doetinchema, so v Tivoliju premagali še drugič, po zmagi 3:1 na Nizozemskem so bili v domači dvorani še bolj prepričljivi, zmagali so s 3:0 (15, 19, 20).

Že sam rezultat kaže, da slovenski prvaki, letos še dodatno okrepljeni, s tekmeci niso imeli nikakršnih težav. Za razliko od prve tekme so popravili servis, izboljšali pa so se tudi v drugih elementih, tako da Nizozemci niso imeli nikakršnih možnosti, da bi v Ljubljani pripravili presenečenje.

Če se je od dolgoletnih reprezentantov Tončka Šterna, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča dobra predstava pričakovala, pa so prijetno presenetili mlajši, ki ob izkušenih asih očitno iz dneva v dan napredujejo. Luka Marovt se je sicer izkazal že na prvi tekmi, tokrat pa sta odlično partijo pokazala tudi Klemen Šen in Janž Janez Kržič. In to prav v vseh elementih.

Fantastična predstava pred domačimi gledalci jih je popeljala v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. FOTO: ACH Volley

V drugem nizu, v prvem so si vsi igralci delo enakomerno porazdelili in z raznovrstno igro povsem nadigrali tekmeca, sta bila celo najbolj zaslužna, da je ljubljanska ekipa že pred končnico strla odpor gostov, ki so nekako držali vse do izida 17:15, nato pa zaostali.

V tretjem nizu - kdo bo napredoval, je bilo jasno že po dveh, so priložnost za igro dobili tudi ljubljanski "rezervisti", ki pa so prav tako pokazali svojo kakovost. Nejc Najdič je odlično organiziral igro, Alen Šket je z asom poskrbel za prvo nekoliko višjo prednost, nekaj dobrega sta pokazala tudi Jošt Kržič in Jaka Klobučar. Tudi v tem delu so bili oranžni zmaji praktično ves čas v vodstvu, največjo prednost pa so si priigrali prav ob koncu.

Ljubljančane že naslednji teden čaka prva tekma drugega kroga, pri Dinamu Bukarešti, ki je v prvem krogu Strumico dvakrat premagal s 3:0, bodo gostovali v torek, 4. novembra.