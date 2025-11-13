ACH Volley pred eno najpomembnejših tekem sezone

Odbojkarje ACH Volleyja danes čaka ena najpomembnejših tekem sezone. V ljubljanski dvorani Tivoli se bodo ob 20. uri pomerili na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Nasprotnik je Dinamo iz Bukarešte, ki pa v prestolnico prihaja z veliko prednostjo.

Ljubljančani so namreč na prvi tekmi v Romuniji doživeli nekoliko nepričakovan poraz z 1:3. Čeprav so tekmo dobro začeli, niso našli rešitve za igro domačih, ki so blesteli predvsem pri servisu. Razlika je bila očitna tudi v bloku, kjer so Romuni dosegli kar 16 točk, Slovenci pa le štiri. Tudi napad ljubljanske ekipe ni bil na želeni ravni.

Zlati niz je edino upanje

Izhodišče za ACH Volley je zato izjemno zahtevno. Za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij, morajo varovanci Igorja Kolakovića najprej zmagati s 3:0 ali 3:1. Le s takim rezultatom bi izsilili odločilni »zlati niz«. Na drugi strani Romunom za skupno zmago zadostujeta že dva osvojena niza.

Današnja tekma neposredno odloča o nadaljnji evropski poti.

Če bodo Ljubljančani uspešni in preskočijo Dinamo, jih v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov čaka zmagovalec dvoboja med srbskim Radničkim iz Kragujevca in avstrijskim Reiffeisen Hardbergom.

Za napredovanje morajo varovanci Igorja Kolakovića najprej zmagati s 3:0 ali 3:1. FOTO: Rok Torkar

V primeru poraza pa se ACH Volley seli v pokal evropske zveze (CEV), kjer bi bil njihov nasprotnik bolgarski Lokomotiv iz Plovdiva.

Ropret: »Nismo našli rešitve«

Podajalec Gregor Ropret je pred tekmo, ki jo je označil za eno odločilnih v sezoni, priznal, da ekipa ni pričakovala tako slabega izhodišča.

»Nismo se nadejali, da bomo prišli na povratno tekmo s tako slabim izhodiščem,« je dejal. »Vedeli smo, da bo tam težko, že proti Orionu je bilo, pa smo se rešili. Zdaj nismo našli rešitve. Dejstvo pa je, da bi morali zmagati.«

Ropret se zaveda, da je pot do uspeha dvostopenjska: »Najprej moramo zmagati, potem pa zlati niz, ko gredo lahko stvari prav ali narobe.«

Kolaković: »Potrebujemo boj, orkan v ekipi«

Trener Igor Kolaković je razkril recept za preobrat. Od svoje ekipe zahteva popolno spremembo miselnosti in borbenost.

»Z odnosom, ko bomo cenili vsako žogo, vsako akcijo, imamo možnosti,« je dejal. Opozoril je, da si pasivnega čakanja na napake nasprotnika ne morejo privoščiti: »Če bomo čakali na tekmeca, kaj bo naredil, pa raje ne razmišljam, kaj bo.«

Za zmago bo potreben podvig, za katerega bo treba dati vse od sebe. »Potrebujemo boj, orkan v naši ekipi, orkan s tribun, moramo narediti podvig, ker imajo oni prednost. A zanj se bo treba res boriti,« je zaključil Kolaković.