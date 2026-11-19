Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja so uspešno opravili prvi del naloge v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Na gostovanju v Bakuju so azerbajdžanski Hilasediči premagali s 3:1 (25:20, 25:18, 24:26, 25:20) in naredili pomemben korak proti skupinskemu delu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Slovenski prvaki, ki so v prejšnjem kvalifikacijskem krogu izločili nizozemski Orion Stars, so bili boljši od moštva, ki je presenetljivo izločilo portugalskega prvaka Sporting iz Lizbone. Domačini so jim sicer odvzeli tretji niz, a so Ljubljančani v četrtem znova prevzeli pobudo in prišli do pomembne zmage.

Po dveh nizih je kazalo na gladko zmago

Izbranci Igorja Kolakovića so se v prvem nizu sprva še nekoliko mučili. Ekipi sta bili izenačeni do izida 17:16, nato pa so Ljubljančani prevzeli pobudo, ušli za pet točk in niz dobili s 25:20.

Še odločneje so začeli drugi niz. Hitro so povedli s 3:0, nato prednost povečali na 8:1 in jo brez večjih težav ohranjali do konca. Domačini so se sicer približali na tri točke zaostanka, toda končnica je znova pripadla gostom, ki so slavili s 25:18.

Tudi tretji niz je ACH začel s 3:0, vendar so gostitelji tokrat ujeli priključek pri 8:8 in pozneje tudi povedli s 15:14. Ljubljančani so se znova zbrali in prišli do vodstva z 19:17, a so domači odgovorili, izenačili na 20:20 in poskrbeli za napeto končnico.

Pri izidih 24:23 in 25:24 so imeli zaključni žogi, drugo pa z blokom tudi izkoristili in znižali zaostanek v nizih na 1:2.

Bračko s 22 točkami prvi mož Ljubljančanov

V četrtem nizu so slovenski prvaki znova pokazali boljšo igro. Predvsem po zaslugi razpoloženega Roka Bračka so povedli s 16:10, nato pa prednost povečali na 18:11.

Gostitelji se še niso predali in so se približali na 18:15, zato je Kolaković svoje igralce poklical na posvet. Ta je zalegel, Ljubljančani so z nizom zaporednih točk pobegnili na 23:16 in na koncu slavili s 25:20.

Odločilno točko je prispeval prav Bračko, ki je bil z 22 točkami tudi najučinkovitejši igralec ACH Volleyja. Tonček Štern jih je dodal 19, Marko Ivović 13, Rok Jerončič pa 11. Pri domačinih je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Kubanec Luis Reyes Rodriguez. Ljubljančani so nastopili brez Tineta Urnauta.

»Odličen start v dvoboj, dokaj prepričljivo osvojena prva dva niza, nato pa padec v igri, ki ga bomo morali analizirati. Pomembno je, da smo se po izgubljenem nizu pobrali in zmagali ter si tako pred povratno tekmo v Tivoliju ustvarili ugodno izhodišče,« je po tekmi povedal Bračko.

Kolaković pa je dodal: »Najprej čestitke fantom za odlično predstavo in zmago na neugodnem gostovanju v Bakuju. V prvih dveh nizih smo zelo dobro sprejemali in bili razigrani v napadu, medtem ko smo v tretjem nizu popustili in spravili tekmeca nazaj v življenje. V nadaljevanju srečanja smo se zbrali in tekmo pripeljali v svojo korist. Sedaj je čas, da se dobro pripravimo na povratni obračun v Ljubljani.«

Povratna tekma bo v četrtek, 26. novembra, ob 20. uri v ljubljanskem Tivoliju. ACH Volleyju bo za napredovanje zadostovala še ena zmaga. Če bodo slavili Azerbajdžanci, pa bo o potniku v skupinski del odločal zlati niz.