ACH Volley z zvezdniško zasedbo začenja pot v ligo prvakov na Nizozemskem

Za močno okrepljene in ambiciozne odbojkarje ACH Volleyja se danes začenja evropska sezona. Slovenski prvaki, ki so v preteklih letih pogosto imeli zagotovljeno mesto v skupinskem delu lige prvakov, morajo tokrat svojo kakovost dokazati v kvalifikacijah. Prva ovira na poti do želenega cilja je nizozemska ekipa Orion Stars.

Ljubljančani so v Doetinchem na Nizozemsko, kjer bo danes na sporedu prva tekma uvodnega kroga kvalifikacij, odpotovali v polni postavi. V ekipi je tudi kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut, ki je imel med poletno reprezentančno akcijo nekaj zdravstvenih težav, a je zdaj nared za klubske izzive.

Vodstvo ACH Volleyja je pred sezono sestavilo izjemno močno ekipo. Poleg Urnauta so se klubu pridružili še štirje vidni slovenski reprezentanti: korektor Tonček Štern, podajalec Gregor Ropret, bloker Alen Pajenk in sprejemalec Jaka Klobučar.

V ekipi je tudi kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut. FOTO: Črt Piksi

Izkušena peterica bo ob mladih in nadarjenih igralcih predstavljala jedro ekipe, obenem pa prevzela tudi mentorsko vlogo. Sprememba se je zgodila tudi na trenerskem mestu; Matjaža Hafnerja je nasledil priznani črnogorski strokovnjak Igor Kolaković, ki je ljubljanski klub uspešno vodil že v preteklosti, med drugim pa je bil tudi selektor Srbije in Irana.

Kljub vlogi favorita pa se v ljubljanskem taboru zavedajo zahtevnosti naloge. »Čaka nas težko delo, že v prvem krogu najbrž najtežje,« je pred odhodom dejal Tonček Štern. »Nizozemci imajo dobro ekipo, toda naši cilji so jasni. Skozi kvalifikacije moramo,« je dodal korektor, ki se bo pri tekmecih srečal z lanskim soigralcem in tekmecem za mesto v prvi postavi pri turškem Ziraatu, nizozemskim reprezentantom Wouterjem ter Maatom.

Orion Stars sicer nima izrazitih zvezdnikov, a v ekipi igrata še dva nizozemska reprezentanta, Jorna Gijs in Niels Lipke, ter igralci iz Danske, Norveške in Brazilec Hiago Domingues.

Igor Kolaković se vrača na klop ACH Volley, tam je bil če več kot pred desetletjem. FOTO: Leon Vidic/Delo

Povratna tekma bo v ljubljanski dvorani Tivoli na sporedu prihodnji četrtek, 30. oktobra, ob 18. uri. Skupni zmagovalec dvoboja se bo v drugem krogu kvalifikacij pomeril z boljšim iz para med makedonsko Strumico in romunskim Dinamom iz Bukarešte.

Za preboj v skupinski del lige prvakov morajo Ljubljančani uspešno preskočiti tri kvalifikacijske ovire.