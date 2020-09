AFP: Slovenija, majhen narod na vrhu športa

Pariz

Majhni, a motivirani

Francoski športni novinarji niso pozabili niti na Luko Dončića. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



Druga pot

Tudi Tadej Pogačar je zastavonoša slovenskega športa. FOTO: Christophe Petit Tesson/AFP

Smešni dvomi

- Francoska tiskovna agencija AFP je danes objavila dolg prispevek z naslovom Slovenija, majhen narod na vrhu športa o slovenskem športu in slovenskih športnikih v luči dosežkov kolesarjevin, ki dominirata na dirki po Franciji.Roglič in Pogačar, ki v zadnjem tednu dirke vodita na Tour de France, še zdaleč nista edina Slovenca, ki se odlikujeta v športu, kar je presenetljivo za to majhno alpsko državo z dvema milijonoma prebivalcev, opozarja AFP.»Če pogledamo športne rezultate Slovenije, smo vrhunski narod. Pri nas je veliko super profesionalnih športnikov. Ko gre za kolesarjenje, sva trenutno v položaju, ko posnemava drug drugega, da bi bila vsak dan boljša,« v rumeno majico vodilnega kolesarja Toura oblečenega 30-letnega Rogliča navaja AFP.Skupaj s trenutno drugim v skupnem seštevku francoskega kroga 21-letnim Pogačarjem poosebljata zadnji dve senzaciji tega naroda, do letos najbolj znanega po svojih košarkarjih, evropskih prvakih leta 2017, odbojkarjih, evropskih podprvakih leta 2019, in smučarjih, navaja AFP, ki izpostavlja, da ima Slovenija goro tudi na svoji zastavi.AFP ne pozabi omeniti zvezdnikov lige NBAin, vratarja Atletica Madrida, nogometnega napadalca, ki ga označi za sina največjega slovenskega nogometaša v zgodovini, nogometaševin, trenerja, smučarskega skakalcain alpske smučarkeOb tem pripomni, da je obstajal dolg seznam športnikov še pred vzponom kolesarskega dvojca. O slovenskem športnem fenomenu je AFP povprašala, športnega psihologa, ki je z Rogličem sodeloval že na začetku kariere. Ravno zato, ker je država majhna, so njeni trenerji bolj motivirani in si bolj prizadevajo usposobiti nekaj talentov v tej državi, ki leži "zataknjena" med Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško ter je od leta 2004 članica EU, navaja AFP."Če ste košarkarski trener v ZDA, tudi če ničesar ne počnete, je igralcev toliko, da boste vsake toliko časa naleteli na igralca z nekaj talenta in atletske sposobnosti, ki bo iz vas naredil kariero, če se bo le malenkost potrudil," je dejal za AFP. "Slovenci imamo ambicijo biti veliki ... Prisilili so nas, da gremo po drugi poti, če želimo biti uspešni," nadaljuje Tušak.Toda dobro kondicijo slovenskega športa zamegljujejo govorice o dopingu, nadaljuje AFP, ki omenja, da se je pravkar začelo sojenje nemškemu zdravniku, ki ga bremenijo, da naj bi ustvaril široko razvejano mednarodno dopinško mrežo.Lovke tega primera vodijo tudi v Slovenijo, kjer je bilo leta 2019 zaradi njihove vpletenosti v to mrežo suspendiranih več kolesarjev, povezan s Schmidtom naj bi bil tudi, ena osrednjih osebnosti slovenskega kolesarstva, ki pa te povezave kategorično zanika.Tušak priznava, da "vedno obstaja tveganje" za doping, vendar bi bilo "smešno" dvomiti o zelo dobrih rezultatih obeh Slovencev. Roglič in Pogačar sta imela "izjemen prenos kisika", kar je opazil tudi zdravnik športne medicine, ko je leta 2012 testiral Rogliča, zagotavlja psiholog, ki Rogliču napoveduje še štiri ali pet uspešnih let.NovinarPogačarja že vidi kot prihodnjega zmagovalca Toura. "Je 21-letni kolesar, ki je na individualni ravni že Rogličev tekmec," je dejal. Dovolj, da Slovenijo še bolj uvrstimo na svetovni športni zemljevid, sklene AFP.