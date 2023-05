Agata Zupin za las ob popravek državnega rekorda

Na atletskem mitingu v Slovenski Bistrici, ki je bil prvič del izziva svetovne celinske serije, sta Agata Zupin (Velenje) in Ian Matic Guček (Kladivar) po pričakovanjih zmagala na 400 m ovire. Prva je s časom 56,01 sekunde le za pet stotink zaostala za svojim državnim rekordom.

Rekord, 55,96 sekunde, je dosegla 23. julija 2017 v Grossetu. Guček je tekel 50,32 in za slabo sekundo in pol zastal za svojim lanskim državnim rekordom (48,91). Neja Filipič (Mass) je v skoku v daljino zmagala s 6,49 metra.

Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je v finalu na 100 m tekel celo hitreje od osebnega rekorda, ki ga je 23. maja zmogel na Ptuju z 10,29 sekunde. Tedaj je postal četrti najhitrejši Slovenec vseh časov. Tokrat je tekel 10,24 sekunde, a ob nekoliko premočnem vetru v hrbet (+ 2,4 m/s). Drugi je bil prav tako z lepim časom 10,28 Matevž Šuštaršič (Krka). Slednji je povsem na koncu mitinga zmagal v teku na 300 m (32,98) in za dobro sekundo zaostal za rekordom Luke Janežiča.

Na 100 m ovire je Nika Glojnarič (Brežice) s 13,21 sekunde le za stotinko ugnala Milico Emini (Mass), ki je bila druga s 13,22. Lucija Potnik (Radovljica) je na 100 m zmagala s 11,62 ob nekoliko preveliki pomoči vetra (+2,6 m/s).

Veronika Domjan (Ptuj) je v metu diska slavila s 54,86 metra, Eva Pepelnak (Kladivar) v troskoku s 13,41 metra, Martina Ratej (Kladivar) pa v metu kopja s 56,16 m. V skoku v daljino je magičnih osem metrov preskočil Hrvat Filip Pravdica (8,01 m).

Tretji memorial Marjana Štimca v suvanje krogle je dobil Srb Armin Sinančević s kar 21,14 m, tretji je bil Blaž Zupančič (Mass) z 18,53 m. V 23. Stepišnikovem memorialu v metu kladiva sta zmagala Venezuelka Rosa Rodrigues (72,49 m) in Kitajec Wang Qi (69,50 m).

Čuva sklepe in telo

Že kmalu po začetku mitinga je zablestela zmagovalka na 400 m ovire. »Tekla sem drugi čas kariere. Zelo sem vesela, dobro sem trenirala in tudi prek ovir sem danes dobro tekla. Le zadnja me je malo zmotila in sem potem klecnila, tako da imam še rezerve. Morala bom iti še na kakšen močnejši miting, da bom imela dobro konkurenco in bom lahko tekla še precej hitreje. Želim se prebiti na SP v Budimpešto in najmanj ponoviti izid s SP v Londonu, kjer sem tekla v polfinalu,« je napovedala Agata Zupin.

Neja Filipič se z daljino uspešno ogreva za troskok. FOTO: Ibrahim Al Omari/Reuters

Nizke ovire so prinesle zelo dober izid tudi med atleti. Guček je državni rekord (48,91) dosegel avgusta lani za naslov mladinskega svetovnega podprvaka v Kolumbiji. Tedaj je izboljšal 42 let star rekord Roka Kopitarja (49,11) iz finala olimpijskih iger v Moskvi ter se kot prvi Slovenec spustil pod mejo 49 sekund.

»To sezono sem odprl z boljšim časom kot lani, zato sem zelo zadovoljen. To je dober znak, treningi so sicer potekali brez težav in se že veselim naslednjih tekem. Glavni cilj bo zame julija na mlajšem članskem EP na Finskem. Upam pa, da se bom uvrstil tudi na člansko SP v Budimpešti. Tretji cilj pa je, da še izboljšam slovenski rekord, a sem še mlad in je pred mano še precej atletskih let, zato se s tem ne obremenjujem,« je pojasnil Guček.

Neja Filipič, sicer tekmovalka v troskoku, je imela v manj kot tednu dni novo lepo serijo v skoku v daljino. Začela je s 6,40 in 6,46 m, po prestopu v tretji seriji pa je tekmo končala s 6,49, 6,38 in 6,36 m.

»Imela sem stabilne skoke, najdaljši z lepim vetrom se je sicer končal s prestopom. Glede na to, da je šele začetek sezone, sem zelo zadovoljna. Zazdaj še čuvam sklepe in svoje telo, saj me kmalu čaka serija tekem v troskoku. S skoki v daljno pa si pomagam pri stabilnosti zaleta, prihodu na desko in pridobivanju občutka,« je povedala Neja Filipič.

Skoraj dve desetletji v Slovenji ni bilo tako hitrih tekačev na 100 m kot sedaj. »Zanimiv finale je bil, posebej Šuštaršič me je ogrožal, če ne bi imel težav s krči, bi mi bil še bližje. Je pa to zelo dober obet za štafeto. Moj štart je bil soliden, drugi del pa sem imel slab,« je povedal Čurin Prapotnik.

To je bil po ptujskem uvodu drugi miting za mednarodno ligo Telekoma Slovenije v sezoni. Tretje od sedmih prizorišč bo 4. julija v Novem mestu.