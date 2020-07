Albon besen na Hamiltona: Lewis je slab poraženec!

Ljubljana – O formuli 1 v zadnjih letih govorijo vse mogoče. Nekateri pravijo, da dirke niso več zanimive, drugi celo, da so postale dolgočasne. A očitno to trdijo tisti, ki preizkušenj v kraljevskem avtomobilističnem razredu ne gledajo več. Če bi jih namreč (še) spremljali, zagotovo ne bi govorili tako.Nedeljska velika nagrada Avstrije v Spielbergu, prva v letošnjem koledarju za svetovno prvenstvo, je namreč znova ponudila vrhunski spektakel. In za to sploh ni bil potreben dež, ki običajno tako zelo popestri dogajanje na stezi. Ko so se po dolgem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa spet prižgale zelene luči ...