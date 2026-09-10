Aleks Vlah je v ligi prvakov zadel kar osem golov

Rokometaši so krenili v novo ligo prvakov. Branilci naslova iz Magdeburga so prepričljivo začeli tudi sezono 2026/27 in v domači dvorani kar s 37:22 premagali norveški Kolstad.

Na drugi tekmi skupine F so poljske Kielce premagale švicarski Kriens s 30:29. Med najzaslužnejšimi za zmago Poljakov je bil Aleks Vlah, ki ni dosegel le osem golov, ampak tudi štiri od zadnjih petih za svojo ekipo, gol za 30:27 ob izteku 58. minute pa je bržkone predčasno določil zmagovalca.

V skupini C so Zagrebčani tudi z 11 obrambami Urha Kastelica premagali Celje z 31:29. Na drugi tekmi pa so lanski finalisti iz danskega Aalborga v zadnjih dveh minutah zapravili prednost dveh golov in se po izidu 33:33 proti francoskemu PSG morali zadovoljiti s točko. Danci bodo prihodnji teden gostovali v Celju.

V skupini B je francoski Nantes z dvema goloma Roka Ovnička ugnal poljsko Wislo Plock (26:25), za katero je kar šest golov dosegel Mitja Janc. S piskom sirene je tekmo odločil Noam Leopold. Veszprem je v skupini A premagal Porto visoko s 36:28. V skupini E pa je Barcelona tudi s tremi goli Blaža Janca premagala danski Skanderborg visoko z 39:28.