Alen Pajenk iz Poljske v Francijo

Ljubljana - Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk bo kariero nadaljeval v francoskem prvenstvu. K tamkajšnjemu prvoligašu Stade Poitevinu, ki ima v letošnji sezoni visoke cilje, se bo 34-letni srednji bloker preselil iz poljskega Cerrad Czarni Radoma.



Prihod slovenskega reprezentanta, ki bo že peta in hkrati tudi najpomembnejša okrepitev francoskega kluba, je trener Brice Donat pospremil s besedami: »Za nami so dolga pogajanja in ponosen sem, da nam je uspelo. Potrpežljivost in trma sta se nam obrestovali. V običajnih razmerah si tega odličnega odbojkarja ne bi mogli privoščiti, a nam je kriza zaradi koronavirusa to omogočila.«



S selitvijo v Francijo je zadovoljen tudi Pajenk, ki je zadnji dve sezoni preživel na Poljskem, pred tem pa je igral za italijansko Verono, turški Fenerbahče in poljski Jastrzebski Weigel.



»Ponudbe so prihajale, a nobena ni bila na ravni, kakršno bi si želel, nato pa so se oglasili iz Poitevina. Pred mano je zdaj nov cilj, nova država. V Franciji še nisem igral in moje želje so, da se predstavim v čim boljši luči,« je dejal Pajenk.

V francoskem prvenstvu bo ob Pajenku igral tudi nekdanji član izbrane vrste Danijel Koncilja, ki ostaja član Cannesa.