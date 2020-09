Alenka Artnik tudi z dvema plavutkama še globlje

Psihične priprave

Koprčanka je tudi svetovna rekorderka v potopu z monoplavutjo, kjer je šla 113 metrov globoko. FOTO: Florian Burghardt

Ko se potapljaš v globino, ne moreš biti uspešen, če sta navzoča strah in kontrola, pravi Alenka Artnik. FOTO: Dasha Muzykantova

Slovenske potapljačice Alenke Artnik dolg premor v treningih zaradi novega koronavirusa ni ustavil. Včeraj je na evropskem prvenstvu v prostem potapljanju v grškem mestu Kalamata dosegla nov svetovni rekord: z dvema plavutkama se je spustila v globino 94 metrov, s čimer je za en meter izboljšala zadnji najboljši rezultat v tej disciplini.To je sicer že njen četrti ali peti rekord v tej disciplini, a je izjemen zaradi posebnosti tega leta. »Sezona je zelo dolga, trenirati sem začela že oktobra, za junij načrtovala prvo tekmo, a je prišel vmes novi koronavirus, ki je vse ustavil,« je dan po tekmi povedala Alenka Artnik. Zaradi širjenja virusa je za tri mesece obtičala na Filipinih, kjer so tri mesece vladali strogi ukrepi, kar je pomenilo, da je bila ves čas omejena na apartma – vse do junija, ko se je z evakuacijskim letalom vrnila v Slovenijo.Čeprav ni vedela, koliko je v tem času izgubila, se je konec junija odpravila v Kalamato na jugu Peloponeza, kjer je bila napovedana ena od redkih tekem. »Končno so se začele moje globinske priprave. Nisem si sicer zadala previsokih ciljev, ampak sem bila pozorna predvsem na to, kako se moje telo odziva. Tri tedne pred tekmo sem začela opravljati tudi globlje potope in ugotovila, da nisem veliko izgubila, na moči sem celo pridobila, ker sem delala veliko vaj na suhem,« je pripovedovala slovenska kraljica globin in ena izmed kandidatk za Delovo osebnost leta 2018.A še bolj kot fizične priprave so bile pomembne psihične: »Ko sem bila na Filipinih, sta me prežemala strah in negotovost, in to mi je pustilo poledice. V Grčiji pa je bilo vse, kakor da se nič ni zgodilo, po kakšnem mesecu sem se vendarle znebila strahu in nelagodja. Ko se potapljaš v globino, ne moreš biti uspešen, če sta navzoča strah in kontrola,« je poudarila.Do včeraj je imela rekord v potapljanju z dvema plavutkama Ukrajinka, ki ga je na lanskem svetovnem prvenstvu v Hondurasu speljala prav Alenki Artnik (92 metrov). Na tistem prvenstvu je imela slovenska potapljačica pred očmi predvsem rekord z monoplavutjo, ki ga je tudi dosegla – potopila se je 113 metrov globoko.Zdaj si bo vzela nekaj dni prosto, potem pa se bo spet usmerila v priprave za potope z monoplavutjo . Naslednja mednarodna tekma bo prav na Kalamati od 12. do 17 oktobra, ko bo, kot je povedala, poskušala izboljšati svoj rekord.