Alex Marquez s počenim vretencem in zlomljeno ključnico (FOTO)

Italijanski motociklist Fabio Di Giannantonio (Ducati) je zmagovalec velike nagrade Katalonije, ki sta jo zaznamovala grda padca Španca Alexa Marqueza in Francoza Johanna Zarcoja. Marquez je v 12. krogu vozil na drugem mestu, tik za vodilnim Pedrom Acosto (KTM). Ta je sredi ciljne ravnine nenadoma upočasnil in z dvignjeno roko nakazal tehnične težave, a je že v istem hipu vanj z veliko hitrostjo treščil Marquez. Njegov motor se je med prevračanjem popolnoma raztreščil. Marquez je bil pri zavesti, preden so ga odpeljali na pregled v bolnišnico. Njegova ekipa Ducati Gresini je nekaj ur po padcu sporočila, da si je zlomil ključnico in ima manjšo poškodbo vretenc.