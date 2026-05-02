Alex Zanardi, človek, ki je dokazal, da so meje le v glavah

V 60. letu starosti se je poslovil nekdanji dirkač formule 1, neustrašni paraolimpijec in človek, ki je s svojo usodo in nasmehom postal simbol za vztrajnost.
Alex Zanardi je bil človek, ki je s svojo usodo in nasmehom postal svetovni simbol za vztrajnost. FOTO: Giampiero Sposito/Reuters
G. N.
2. 5. 2026 | 12:00
2. 5. 2026 | 12:05
V 60. letu starosti se je poslovil Alex Zanardi – nekdanji dirkač formule 1, neustrašni paraolimpijec in človek, ki je s svojo usodo in nasmehom postal svetovni simbol za vztrajnost. Italija in športni svet žalujeta za osebnostjo, ki je dokazala, da so meje le v glavi, a je po dolgem boju podlegla posledicam tragične nesreče, ki je leta 2020 ustavila njegovo drugo življenje.

Življenjska zgodba Alessandra Zanardija, ki so ga vsi poznali kot Alexa, se je začela v skromnem okolju Bologne leta 1966. Sin šivilje in vodovodarja je odraščal v svetu motorjev in hitrosti, čeprav je družina njegovi strasti sprva nasprotovala – predvsem zaradi boleče izgube sestre Cristine v avtomobilski nesreči leta 1979. Toda Zanardi je s starim kartom in očetom v vlogi mehanika začel tlakovati pot, ki ga je prek formule 3 in formule 3000 leta 1991 pripeljala do elitne formule 1.

Prvak v seriji CART in grozljivo trčenje

V kraljici motošporta je odpeljal 44 dirk, toda zvezdniški status je dosegel onkraj luže. V ameriški seriji CART je postal dvakratni zaporedni prvak (1997, 1998) in s svojo neustrašnostjo ter znamenitim proslavljanjem s »krofi« na stezi osvojil srca navijačev.

Alex Zanardi je eden od najuspešnejših parašportnikov v zgodovini, osvojil šest kolajn na paraolimpijskih igrah v Londonu in Riu (od tega štiri zlate) ter dvanajst naslovov svetovnega prvaka FOTO: Andreas Solaro/AFP
Njegovo življenje se je za vselej spremenilo na dirkališču Lausitzring v Nemčiji. V grozljivem trčenju, ko je njegovo vozilo presekalo na dvoje, je Zanardi izgubil obe nogi in skoraj pet litrov krvi. Preživel je po čudežu. Toda tam, kjer bi se za večino zgodba končala, se je za Alexa šele začela.

»Nesreča mi je dala priložnost, da počnem stvari, ki jih v drugem življenju nikoli ne bi poskusil,« je povedal. Le dve leti po tragediji se je vrnil na nemško dirkališče in v prilagojenem dirkalniku simbolično odpeljal preostalih 13 krogov, ki jih leta 2001 ni končal.

Paraolimpijski šampion

Zanardi je svojo neusahljivo energijo usmeril v ročno kolesarjenje. Postal je eden najuspešnejših parašportnikov v zgodovini, osvojil šest medalj na paraolimpijskih igrah v Londonu in Riu (od tega štiri zlate) ter dvanajst naslovov svetovnega prvaka. Njegova podoba, ko z visoko dvignjenim kolesom slavi zmago v Brands Hatchu, je postala ena najbolj navdihujočih ikon sodobnega športa.

Alex Zanardi je v formuli 1 vozil za moštvo Williams-Winfield. FOTO: Antonio Scorza/AFP
Ustanovil je društvo Obiettivo 3, s katerim je pomagal invalidnim športnikom pri vključevanju v tekmovalni proces, in postal glasnik vseh tistih, ki jih je družba pogosto spregledala.

Usoda je znova posegla v njegovo življenje 19. junija 2020, ko se je med dobrodelno štafeto pri Pienzi z ročnim kolesom zaletel v tovornjak. Sledila so leta težkih operacij, nevrorehabilitacije in dolgotrajnega okrevanja v domači oskrbi v Padovi, ob strani pa sta mu ves čas stala žena Daniela in sin Niccolo.

