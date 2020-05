Alonso podpisal predpogodbo z Renaultom

Pariz – Fernando Alonso, dvakratni svetovni prvak v formuli 1, je podpisal predpogodbo z Renaultom, in sicer naj bi se francoski ekipi pridružil pred začetkom sezone 2021, poroča francoska avtomobilistična revija Auto Hebdo. Španec naj bi v moštvu zamenjal Avstralca Daniela Ricciarda, ki odhaja k McLarnu.



Ni še jasno, kdaj bosta Renault in Alonso podpisala končno pogodbo. Marca piše, da bi do podpisa pogodbe lahko prišlo šele po koncu sezone 2020, ker se ekipe zaradi trenutnih razmer osredotočajo le na letošnjo sezono. Ta se zaradi pandemije novega koronavirusa sploh še ni začela, pristojni pa upajo, da bo prva dirka bez gledalcev na sporedu 5. julija, ko je predvidena VN Avstrije v Spielbergu.



Se je pa v težkem položaju znašel štirikratni prvak Sebastian Vettel. Ferrari naj ne bi z njim podaljšal pogodbe, Nemec pa druge ponudbe še ni prejel, zato naj bi razmišljal celo o začasni umaknitvi iz F1, kot je to leta 2018 naredil 38-letni Alonso. Je pa Španec v vmesnem času ostal povezan z avtomobilističnimi dirkami, in sicer je tekmoval v seriji indy 500, 24 ur Le Mansa, zmagal pa je tudi na prestižni dirki 24 ur Daytone v ZDA.