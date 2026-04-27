Alonso še ni rekel zadnje, želi si nastopati

Španski dirkač Fernando Alonso velja za enega najboljših voznikov v formuli 1. Toda v letošnjem letu pri ekipi Aston Martin nič ne gre po načrtih, po treh dirkah še ni prišla blizu uvrstitve med dobitnike točk.

Špancu se pogodba z britansko ekipo izteče ob koncu sezone, a še upa, da bo prihodnje leto v formuli 1. »Ljubim to, kar počnem. Ljubim dirke. Prvo dirko sem odpeljal, ko sem bil star tri leta, zdaj pa sem star 44 let, torej sem 41 let svojega življenja preživel za volanom,« je minuli konec tedna med zgodovinsko veliko nagrado Monaka povedal dvakratni svetovni prvak. »Torej, ko bom moral prenehati dirkati, bo to zelo težka odločitev, ki jo bom le stežka sprejel.«

Proti koncu lanske sezone je 44-letnik napovedal, da se bo težko umaknil, če Aston Martin ne bo konkurenčen. Zato upa, da to še ni njegova zadnja sezona. »Čas bo povedal. To bom čutil. Trenutno pa še ne čutim, da je prišel ta trenutek. Čutim tekmovalni duh, čutim motivacijo, vožnja mi prinaša veselje. Torej, ja, upam, da to ni moja zadnja sezona,« je dejal Alonso.

Špančeva najboljša uvrstitev sezone je 18. mesto na veliki nagradi Japonske, dvakrat dirke ni zaključil. Po enomesečnem premoru se kraljica motošporta ta teden vrača, karavana se seli v Združene države Amerike, kjer bo v nedeljo ob 22. uri na sporedu preizkušnja v Miamiju.