Američani zaostrili fronto proti Wadi

Ljubljana

Izvršni direktor Ameriške protidopinške agencije (USDA) Travis Tygart je kritičen do dejanj WADA. FOTO: Denis Balibouse/Reuters



Wada je sprožila reforme

- Na relaciji med ZDA in Svetovno protidopinško organizacijo (Wada) se izrisuje spor, kjer obe strani nastopata s stališča moči. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so ZDA Wadi zagrozile z ustavitvijo vseh plačil, Wada pa je na grožnjo odgovorila zelo ostro.»Še vedno sem prepričan, da mora vlada ZDA odigrati svojo pomembno vlogo v boju za čist šport,« je Američanom zapisal poljski predsednik Wadein dodal, da upa na bodoče sodelovanje namesto poskusov diskreditacije.Ameriški urad za boj proti drogam (ONDCP) je v svojem poročilu ostro kritiziral strukturo in vodstvo Wade in se vprašal, ali naj ZDA še naprej tej organizaciji namenijo letno podporo v višini 1,39 milijona evrov. Pri ONDCP so zapisali, naj ZDA svoj prispevek znižajo ali pa kar v celoti ukinejo. Razlog so manjkajoče reforme Wade, trdijo Američani.Ameriške kritike niso osamljene, saj več držav zahteva reforme, a večina priznava, da je Wada prve korake v prvo smer že storila. Obenem pa prave alternative za boj proti dopingu na svetovni ravni v tem trenutku ni, zato le sodelovanje lahko privede do boljšega boja proti prepovedanim poživilom.ONDCP pa je bila v svojem poročilu o delu Wade zelo ostra, ob tem pa je Svetovni protidopinški organizaciji dala le tri dni časa pred objavo poročila, da razloži svoja stališča.»Ko smo se odzvali, so naša stališča namenoma prezrli. A kot pravi star pregovor – Zakaj naj bi resnica ovirala dobro zgodbo?« na to pravi Banka.Banka trdi, da je Wada v zadnjih treh letih sprejela obsežne reforme in tudi s tem potrdila svojo pripravljenost na spremembe in prilagoditev.»A poročilo vseh teh korakov ne omenja,« trdi Banka. Ta dodaja, da je v poročilu vrsta netočnosti, pomot in neresnic, ki vodijo v številna nesoglasja. Banka zato ocenjuje, da je bilo poročilo v prvi vrsti namenjeno diskreditaciji Wade.ZDA med drugim trdijo, da so največji neto plačnik Wade, a je nekaj višji delež Kanada. Američani so prepričani tudi, da glede na svoj vložek v Wadi nimajo dovolj močnega predstavništva, čeprav nobena od držav v Wadi nima 11 ljudi, kolikor jih imajo ZDA. Wada se brani tudi napak v zvezi z ruskim dopinškim škandalom, a tukaj so argumenti najšibkejši.Banka je dal ob koncu svojih odgovorov tudi navodila Američanom, kako naj se sami lotijo boja za čist šport. »Jasna usmeritev ameriške vlade za ostrejši boj proti dopingu bi bili lahko tudi večji napori za zaščito mladih ameriških športnikov, ki se s športom ukvarjajo v okolju, kjer protidopinška pravila veliko zaostajajo za veljavnimi pravili Wade,« piše Banka in ponuja, da bi Wada pri tem z veseljem sodelovala.Poročilo ONDCP pa je podprl prvi mož ameriške nacionalne protidopinške agencije»Mislim, da je poročilo uničujoča, a natančna obsodba vodstva Wade in njenega neuspeha. Upam, da je to zadnje opozorilo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju in Wadi, da reši težave, preden bo prepozno.«