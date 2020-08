Amerika nekaj da, a nekaj tudi vzame

Ljubljana - Večji del smetane slovenskega plavanja se bo danes in jutri zbral na Ravnah na Koroškem, kjer bo druga tekma krepko okrnjene sezone za veliko nagrado plavalne zveze. Uvod je bil julija v Radovljici, zdaj je tako napočil čas za domači kraj odličnih plavalcev v zadnjem desetletju na čelu z Damirjem Dugonjićem in Tjašo Oder, čez poldrugi mesec bo naslednja postaja za VN v Ljubljani. Ob omenjenih dveh plavalcih pa se vedno znova zastavlja vprašanje, kaj jima je prineslo večletno študijsko bivanje onstran Atlantika ...Natanko 10 let je naokrog od ene najmočnejših plavalnih tekem pri nas: v lepo urejenem ravenskem ...