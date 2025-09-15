Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

Galerija
Mehiški boksarski šampion Saul »Canelo« Alvarez je po debelih treh letih spet okusil grenkobo poraza. Zadal mu ga je še neporaženi Terence Crawford, ki je bil v noči na nedeljo pred več kot 70.000 gledalci na štadionu Allegiant v Las Vegasu po točkah boljši po soglasni sodniški odločitvi (s 115:113, 116:112 in 115:113).
To bi utegnil biti tudi njegov zadnji obračun. »Za zdaj še ne vem, ali bom nadaljeval športno pot. O tem se moram še pogovoriti s svojo ekipo,« je ostal skrivnosten ameriški zvezdnik, ki bo 28. septembra praznoval 38. rojstni dan. Skoraj tri leta mlajši Mehičan, ki je v 68. dvoboju doživel šele tretji poraz, (še) ne razmišlja o tem, da bi svoje rokavice obesil na klin.
