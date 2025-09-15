  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Terence Crawford (desno) je premagal Saula Alvareza. FOTO: Steve Marcus/AFP
    Galerija
    Terence Crawford (desno) je premagal Saula Alvareza. FOTO: Steve Marcus/AFP
    Miha Šimnovec
    15. 9. 2025 | 16:38
    15. 9. 2025 | 16:39
    1:48
    A+A-

    Mehiški boksarski šampion Saul »Canelo« Alvarez je po debelih treh letih spet okusil grenkobo poraza. Zadal mu ga je še neporaženi Terence Crawford, ki je bil v noči na nedeljo pred več kot 70.000 gledalci na štadionu Allegiant v Las Vegasu po točkah boljši po soglasni sodniški odločitvi (s 115:113, 116:112 in 115:113).

    Terence Crawford se je takole veselil velike zmage. FOTO: Steve Marcus/AFP
    Terence Crawford se je takole veselil velike zmage. FOTO: Steve Marcus/AFP
    Ameriški as je tako slavil še 42. zaporedno profesionalno zmago, s katero je osvojil šampionske pasove združenj IBF, WBA, WBC in WBO v supersrednji kategoriji. »Canelo je velik šampion, kar je pokazal tudi v tem obračunu, toda bog me je blagoslovil in ta večer posvetil meni,« je bil vesel Crawford, ki se je v zgodovino boksa vpisal kot prvi absolutni svetovni prvak v treh različnih kategorijah. Nazive najboljšega si namreč še vedno lasti tudi v polvelterski in velterski kategoriji.

    To bi utegnil biti tudi njegov zadnji obračun. »Za zdaj še ne vem, ali bom nadaljeval športno pot. O tem se moram še pogovoriti s svojo ekipo,« je ostal skrivnosten ameriški zvezdnik, ki bo 28. septembra praznoval 38. rojstni dan. Skoraj tri leta mlajši Mehičan, ki je v 68. dvoboju doživel šele tretji poraz, (še) ne razmišlja o tem, da bi svoje rokavice obesil na klin.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Jake Paul snel skalp še enemu nekdanjemu svetovnemu prvaku

    Ameriški spletni zvezdnik po novi prepričljivi zmagi v boksarskem ringu vrgel rokavico izziva naslednjim zvenečim imenom.
    Miha Šimnovec 30. 6. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Najprej je bila šala, nato je šlo zares, brat pa je komentiral

    Novomeški as v tajskem boksu Sašo Vorkapić uspešno prestal ognjeni krst v boksu. Verjame, da se bodo zgodile še večje zgodbe.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2025 | 18:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Nejca že grabila panika, Andrej kmalu za lovoriko, opravičilo za Zavca

    Ljubitelji boksa so na drugi prireditvi Golden Gloves Fight Night videli deset bolj ali manj zanimivih obračunov. Hrvata odpeljali v Klinični center.
    Miha Šimnovec 25. 5. 2025 | 05:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Trener ga je skušal dodatno podžgati tudi s prav posebno obljubo

    V dvorani Vižmarje Brod jutri drugi večer profesionalnega boksa Golden Gloves Fight Night. V glavni borbi Nejc Petrič z izkušenim Venezuelcem.
    Miha Šimnovec 23. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Najboljši boksar na svetu brez dlake na jeziku: Putin je kakor Hitler!

    Ukrajinski šampion Oleksandr Usik ima sporočilo tudi za ameriškega predsednika: Trump, odprite oči!
    Miha Šimnovec 13. 5. 2025 | 15:22
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel FNC v Stožicah

    Fabjan uresničil napoved, po Nedohovem dvoboju v kletko leteli kozarci

    Slovenski »Rocky« je na borilnem spektaklu združenja FNC v stožiški dvorani v spektakularnem slogu opravil s Poljakom Michalom Kito.
    Miha Šimnovec 12. 4. 2025 | 23:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ukrajinski šampion ni ostal dolžan britanskemu menedžerju

    Tyson Fury in njegov promotor Frank Warren vztrajata, da je Oleksandr Usik nekaj dni prezgodaj prejel božično darilo.
    Miha Šimnovec 25. 12. 2024 | 11:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    boksSaul AlvarezTerence CrawfordLas Vegas

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Po uboju Charlieja Kirka

    Ameriška desnica prepričana, da jo ogroža radikalna levica

    FBI preiskuje 22-letnega osumljenca, Trump obtožuje demokratskega donatorja Georgea Sorosa.
    Barbara Kramžar, Barbara Kramžar 15. 9. 2025 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belfast

    Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

    Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov na krvavo nedeljo.
    15. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo