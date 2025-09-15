Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

Mehiški boksarski šampion Saul »Canelo« Alvarez je po debelih treh letih spet okusil grenkobo poraza. Zadal mu ga je še neporaženi Terence Crawford, ki je bil v noči na nedeljo pred več kot 70.000 gledalci na štadionu Allegiant v Las Vegasu po točkah boljši po soglasni sodniški odločitvi (s 115:113, 116:112 in 115:113).

Terence Crawford se je takole veselil velike zmage. FOTO: Steve Marcus/AFP

Ameriški as je tako slavil še 42. zaporedno profesionalno zmago, s katero je osvojil šampionske pasove združenj IBF, WBA, WBC in WBO v supersrednji kategoriji. »Canelo je velik šampion, kar je pokazal tudi v tem obračunu, toda bog me je blagoslovil in ta večer posvetil meni,« je bil vesel Crawford, ki se je v zgodovino boksa vpisal kot prvi absolutni svetovni prvak v treh različnih kategorijah. Nazive najboljšega si namreč še vedno lasti tudi v polvelterski in velterski kategoriji.

To bi utegnil biti tudi njegov zadnji obračun. »Za zdaj še ne vem, ali bom nadaljeval športno pot. O tem se moram še pogovoriti s svojo ekipo,« je ostal skrivnosten ameriški zvezdnik, ki bo 28. septembra praznoval 38. rojstni dan. Skoraj tri leta mlajši Mehičan, ki je v 68. dvoboju doživel šele tretji poraz, (še) ne razmišlja o tem, da bi svoje rokavice obesil na klin.