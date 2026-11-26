Pittsburgh Steelers bodo boj za končnico prvenstva v ameriškem nogometu (NFL) nadaljevali brez Aarona Rodgersa. Klub je 42-letnega podajalca odpustil, potem ko je ta v oddaji Pata McAfeeja za težave moštva v napadu okrivil glavnega trenerja Mika McCarthyja. Spor je izbruhnil po porazu s 16:19 proti Philadelphia Eagles, ko se je McCarthy odločil zamenjati prvega podajalca.

Rodgers je trenerju očital, da se je odločil za menjavo, čeprav ni prilagodil igre v napadu. »Če me poskušaš zamenjati in se ne potrudiš spremeniti taktike v napadu, potem je bolje, da me odpustiš, saj sem prepričan, da delam najbolje za klub,« je dejal.

V oddaji je zatrdil tudi, da je McCarthy večkrat manjkal na moštvenih sestankih ali na njih zaspal. Po njegovih besedah je trener zaradi pomanjkanja zanimanja za delo obrambe izgubil podporo dela slačilnice. Med nagovorom ob polčasu tekme s Philadelphio naj bi McCarthy po Rodgersovih besedah Pittsburgh pomotoma imenoval Green Bay.

McCarthy je novinarjem povedal, da je Rodgers s svojo komunikacijo že pred nastopom v oddaji presegel mejo sprejemljivega, zato ga je umaknil iz začetne postave. Po javnih obtožbah se je odločil še za prekinitev sodelovanja. »Gre za mojo odločitev in vodstvo kluba me pri tem polno podpira,« je dejal.

V Green Bayu sta skupaj osvojila super bowl

Pittsburgh je McCarthyja najel po odhodu Mika Tomlina, ki je moštvo vodil 19 sezon. Z Rodgersom sta pri Green Bay Packers sodelovala med letoma 2006 in 2018 ter leta 2011 osvojila super bowl. Rodgers je pred sezono napovedal, da bo zanj zadnja v ligi NFL. Po odhodu iz Pittsburgha ostaja odprto, ali bo še odigral kakšno tekmo.

Steelers imajo šest zmag in štiri poraze ter so še vedno v igri za končnico v konferenci AFC. V petek jih čaka tekma proti Denver Broncos, ki so v desetih nastopih izgubili le dvakrat.