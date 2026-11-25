Pred zaključkom teniške sezone je le še sklepno dejanje. Najboljše reprezentance sveta so se namreč že zbrale v Bologni, kjer bodo do konca tedna potekali dvoboji zaključnega turnirja Davisovega pokala. V prvem četrtfinalnem dvoboju je Češka premagala Kanado, danes gredo v akcijo branilci naslova Italijani, jutri pa bo z nemško ekipo na igrišče v Emiliji-Romanji stopil še Alexander Zverev, prvi lopar sveta.

Po Nemčevem porazu proti Špancu Carlosu Alcarazu v finalu zaključnega turnirja ATP so si teniški privrženci in nekdanji igralci znova postavili vprašanje, ali je Zverev zasluženo številka ena moškega tenisa. Nekdanji odlični ameriški teniški igralec John Isner, znan po svojem silovitem začetnem udarcu, meni, da je takšen diskurz neupravičen.

»Tako ima Zverev v zadnjih 14 tekmah proti Sinnerju, Alcarazu in Đokoviću bilanco 0-14. 0-14. To je torej zgodba, ki jo ljudje zdaj širijo, da je morda le navidezna številka 1?« je začel Isner na podkastu Nothing Major Show. »Nihče nima dobre bilance proti tem fantom. Nihče ni imel dobre bilance proti »veliki trojici«, kajne? Sinner je bil v žrebu za Roland Garros, Alcaraz pa v žrebu odprtega prvenstva ZDA. Na obeh je slavil. Nihče ne omenja dejstva, da se je uvrstil v finale Wimbledona.«

Zverev je v letošnjem letu dobil dva turnirja za grand slam in se prebil še do finala turnirja masters v Madridu, v katerem ga je premagal Jannik Sinner, do finala Wimbledona, v katerem ga je po izvrstni igri v prvem nizu znova premagal odlični Italijan, in do finala zaključnega turnirja ATP, ko je bil uspešnejši Alcaraz.

»Te zgodbe ne morem prenašati. Mislim, da je prava neumnost, da se mora Zverev s tem ukvarjati. Ne verjamem, da ga to preveč skrbi – je številka 1, osvojil je dva turnirja za Grand Slam,« je Nemcu v bran stopil Isner. Zvereva jutri z nemško reprezentanco čaka obračun z Veliko Britanijo.