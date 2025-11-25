  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Tim Gajser enajstič zapored motošportnik leta, Sven Cerjak največji up

    Najbolj navdušujoč uspeh tega leta je peto mesto slovenske motokros reprezentance na pokalu narodov v ZDA, je poudaril novi predsednik AMZS Marko Belšak.
    Tim Gajser je že dolga leta največji zvezdnik slovenskega motošporta. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Tim Gajser je že dolga leta največji zvezdnik slovenskega motošporta. FOTO: Jože Suhadolnik
    P. Z., STA
    25. 11. 2025 | 22:31
    25. 11. 2025 | 22:42
    4:25
    A+A-

    Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je tudi letos motošportnik leta v Sloveniji. Na slavnostni prireditvi krovne zveze AMZS v Ljubljani so poleg glavne nagrade večera podelili še številna priznanja za dosežke v mednarodni in domači konkurenci v sezoni 2025.

    image_alt
    Kateri športnik ima največ sledilcev pri nas, kdo je ob Dončiću?

    Gajser je nagrado prejel enajstič v nizu. Letos si jo je zaslužil za deveto mesto v skupnem seštevku sezone v elitnem razredu MXGP, čeprav je skoraj polovico sezone moral izpustiti zaradi poškodbe.

    image_alt
    Zgodovinski podvig Slovenije, motokrosistične velesile

    »Zahvala AMZS za podeljeno, že 11. nagrado za športnika leta. To je res lep dosežek in sem zelo vesel in ponosen. Letošnja sezona se je začela sanjsko, potem tista poškodba, potem sem se skušal vrniti na koncu. Prihajal sem v vedno boljšo formo, potem pa tisti vrhunec sezone na pokalu narodov, ko smo s fanti naredili ta zgodovinski rezultat. A zame je bila sezona zelo težka, že dvakrat mi je prej naslov spolzel iz rok, tokrat pa sem se vračal po težki poškodbi. A so me te težke sezone ogromno naučile, zavedam se, da so vzponi in padci. Gremo naprej,« je po prejeti nagradi dejal Gajser, ki bo po dolgih letih zpustil ekipo Honde in najverjetneje okrepil Yamaho. Odločitev naj bi sporočil ob izteku leta.

    AMZS je sicer podelila številna priznanja, dobili so jih državni prvaki v panogah cestno-hitrostni motociklizem, karting, spidvej, trial in motokros, razglasila je tudi najboljše voznike posameznih panog, podelila priznanja najboljšim organizatorjem dirk ter priznanja za mednarodne dosežke in posebno priznanje za dolgoletno delo in prispevek motošportu.

    »Med najbolj navdušujočimi uspehi tega leta sta peto mesto slovenske motokros reprezentance na pokalu narodov v ZDA in naslov mladinskega svetovnega podprvaka v spidveju, ki ga je osvojil Sven Cerjak. V AMZS cenimo trud klubov, trenerjev, mehanikov, prostovoljcev ter podporo partnerjev, saj lahko le skupaj gradimo slovenski motošport in karting,« je na podelitvi dejal novi predsednik zveze Marko Belšak.

    Sven Cerjak je vzhajajoča zvezda spidveja. FOTO: Jesper Veldhuizen/SC
    Sven Cerjak je vzhajajoča zvezda spidveja. FOTO: Jesper Veldhuizen/SC

    Posebno priznanje za najboljšega mladega športnika je dobil Cerjak, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu v spidveju SGP3 osvojil drugo mesto. Najboljši v posameznih panogah so letos Marko Jerman (cestno-hitrostni motociklizem), Nik Brecelj (karting), Gajser (motokros), Cerjak (spidvej) in Lovro Setnikar (trial). Kristalno čelado za pet osvojenih naslovov državnih prvakov so si privozili spidvejist Anže Grmek, voznik triala Setnikar in kartist Dimitrij Mlakar.

    image_alt
    Sven Cerjak, zapomnite si ime, v spidveju želi po Gajserjevih stopinjah

    Gajser je v zbirko nagrad dodal še letošnje priznanje za mednarodne dosežke, podobna pa so prejeli še motokrosist Jan Pancar za 11. mesto v skupnem seštevku SP v razredu MXGP, Cerjak za drugo mesto na mladinskem SP, Gregor Zorko za šesto mesto na mladinskem SP v SGP3, Jerman za drugo mesto v prvenstvu Alpe Adria, Gal Hauptman za tretje mesto na evropskem prvenstvu v enduru, Kai Zupan Vehabovič za drugo mesto na evropskem prvenstvu minibike ter kartista Timon Grgič za prvo mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu in Nik Trobec za tretje mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu.

    Za reprezentančne nastope pa so si priznanja prislužili spidvejista Cerjak in Zorko, ki sta na evropskem prvenstvu parov osvojila skupno četrto mesto, ter motokrosisti Jaka Peklaj, Pancar in Gajser s selektorjem Sašom Kragljem za peto mesto na prestižnem pokalu narodov v Crawfordsvillu v ZDA, kar je doslej najboljša slovenska uvrstitev na tem tekmovanju.

    Posebno priznanje za dolgoletno delo pa je prejel Igor Trifoni, ki velja za očeta minimoto dirk v Sloveniji.

    Prireditev je vodila Bernarda Žarn, glasbeno pa jo je popestril raper Nipke.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prostofer

    Prostovoljni šoferji največ voženj opravijo do bolnišnic

    V AMZS centru varne vožnje na Vranskem se je srečalo več kot sto prostoferjev, ki starejše vozijo po različnih opravkih.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Zgodovinski podvig Slovenije, motokrosistične velesile

    Tim Gajser in Jan Pancar sta ob pomoči Jake Peklaja Sloveniji privozila peto mesto na pokalu narodov v ZDA. Izboljšanje lanske uvrstitve ekipe Saša Kraglja.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 22:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser v ZDA še zadnjič na hondi, novo moštvo ostaja skrivnost

    Tim Gajser je (med vrsticami) potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov. Poroka prihodnje leto.
    Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Motoristi

    Porast najhujših nesreč motoristov: Vzroke vedno iščemo pri drugih, ne pri sebi

    Vojko Safran:Če motor znamo voziti, še ne pomeni, da ga tudi obvladujemo
    Gašper Boncelj 7. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ste se že poslovili od volana? Dajte si novo priložnost z dobrim učiteljem

    V prometu je vedno več starejših voznikov, ki premorejo dragocene izkušnje, a se hkrati srečujejo z novimi izzivi.
    Promo Delo 25. 7. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenske ceste

    Na cestah bo spet gneča, AMZS predlaga nekaj alternativnih poti

    Obremenjene bodo tako ljubljanska obvoznica kot štajerska, gorenjska in primorska avtocesta.
    4. 7. 2025 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fiskalna pravila EU

    Bruseljska zaušnica Golobovemu proračunu

    Evropska komisija poziva Slovenijo, naj sprejeme ukrepe za uskladitev fiskalne politike v letu 2026 s priporočili sveta EU.
    Peter Žerjavič 25. 11. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tajska

    Pred upepelitvijo je potrkala po krsti, žensko v krsti našli živo

    Zaposleni so zaslišali trkanje ženske, medtem ko je njenemu bratu eden od zaposlenih razlagal, kako pridobiti mrliški list.
    25. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    VideoWall
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    AMZSTim GajserJan PancarJaka PeklajMXGPSven CerjakMarko BelšakspidvejnagradaFestivalna dvorana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Priznanja AMZS

    Tim Gajser enajstič zapored motošportnik leta, Sven Cerjak največji up

    Najbolj navdušujoč uspeh tega leta je peto mesto slovenske motokros reprezentance na pokalu narodov v ZDA, je poudaril novi predsednik AMZS Marko Belšak.
    25. 11. 2025 | 22:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropsko sodišče

    EU udarila po Poljski zaradi nepriznavanja istospolne poroke

    Sodišče je izpostavilo, da se lahko državljani EU svobodno selijo med državami članicami in po vrnitvi v svojo domovino živijo normalno družinsko življenje.
    25. 11. 2025 | 21:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zanimiv večer

    Barcelona potolčena v Londonu, Guardiolov eksperiment se je izjalovil

    V petem kolu lige prvakov je Chelsea nadigral španske šampione, Manchester City brez glavnih zvezdnikov izgubil doma. Juventus s tremi točkami iz Norveške.
    25. 11. 2025 | 21:06
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Kronika

    Umrl je Rudi Stopar

    V 87. letu starosti je umrl uveljavljen kipar, slikar in pesnik.
    25. 11. 2025 | 20:31
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Zormanovi aduti so si skopali jamo v Romuniji: Nimam besed, 10 korakov nazaj

    Povsem nepričakovano so slovenski rokometni prvaki doživeli visok poraz v EHF evropski ligi in jim samo čudež še prinese napredovanje.
    Peter Zalokar 25. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zanimiv večer

    Barcelona potolčena v Londonu, Guardiolov eksperiment se je izjalovil

    V petem kolu lige prvakov je Chelsea nadigral španske šampione, Manchester City brez glavnih zvezdnikov izgubil doma. Juventus s tremi točkami iz Norveške.
    25. 11. 2025 | 21:06
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Kronika

    Umrl je Rudi Stopar

    V 87. letu starosti je umrl uveljavljen kipar, slikar in pesnik.
    25. 11. 2025 | 20:31
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Zormanovi aduti so si skopali jamo v Romuniji: Nimam besed, 10 korakov nazaj

    Povsem nepričakovano so slovenski rokometni prvaki doživeli visok poraz v EHF evropski ligi in jim samo čudež še prinese napredovanje.
    Peter Zalokar 25. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Nina Korinšek, Promo Delo 25. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo