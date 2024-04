Ana Belac na pragu uvrstitve na OI

Ana Belac je storila nov korak k uvrstitvi na olimpijske igre. Na golfskem turnirju evropske serije v Avstraliji z nagradnim skladom 300.000 evrov je zasedla 12. mesto, kar pomeni, da bo Portorožanka na novi računalniški lestvici izboljšala 343. mesto in se močno približala nastopu v Parizu.

Ana Belac je realno edina Slovenka, ki se lahko letos poteguje za nastop na OI. Tam bo nastopilo 60 igralk, ki si bodo mesta zagotovila glede na uvrstitve zadnjih dveh sezon na svetovni lestvici ter nacionalni ključ, ki omejuje najboljše države na štiri golfistke in manjšim, kot na primer Sloveniji, omogoča udeležbo na igrah.

V Tokiu je barve Slovenije zastopala Pia Babnik – zasedla je 34. mesto –, letos pa ima mlada Ljubljančanka, podobno kot Katja Pogačar, prenizko uvrstitev za lestvici. Babnikova je 423., Pogačarjeva pa 605. Točke za OI bodo igralke zbirale do enega meseca pred igrami, trenutno pa so na igre že uvrščene igralke okoli 305. mesta.

Ana Belac in Katja Pogačar sta ta konec tedna v Avstraliji dobili kar nekaj točk. Belačeva je zadnji dan odigrala svojo najslabšo rundo (70, 67, 74) in s petega zdrsnila na 12. mesto, Pogačarjeva pa je trikrat igrala par igrišča in zasedla 34. mesto.

Slovenki bosta ostali v Avstraliji in ta teden nastopili na turnirju Australian Classic z nagradnim skladom 300.000 evrov.