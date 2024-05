Ana Belac vse bližje nastopu na OI

Najvišjeuvrščena slovenska igralka golfa na računalniški lestvici Ana Belac je na turnirju evropske serije v Nemčiji z nagradnim skladom 300.000 evrov zasedla končno šesto mesto. S pridobljenimi točkami je 27-letnica vse bližje nastopu na olimpijskih igrah v Parizu.

Portorožanka je bila na zahtevnem igrišču pri Berlinu pri vrhu razpredelnice vse dni tekmovanja. Prvi dan je igrala 70 udarcev, drugi 72, tretji dan pa 68. Danes je z 71 udarci in skupno sedmimi udarci pod parom sicer izgubila nekaj mest, a zasedla končno šesto mesto ter osvojila nove pomembne točke za računalniško lestvico Rolex.

Zmaga je po dodatnih luknjah pripadla Nemki Alexandri Försterling, druga je bila Avstrijka Emma Spitz. Obe sta po štirih dneh igrali 12 udarcev pod parom. Tretje mesto je pripadlo Britanki Gabrielli Cowley (-10).

Belac na lestvici Rolex zaseda 317. mesto, kar pomeni, da je bila že pred nastopom v Nemčiji na pragu uvrstitve na olimpijske igre. Trenutno je na še neposodobljeni lestvici zadnja z virtualno vstopnico za Pariz Ekvadorka Daniela Darquea (311.).

Z uvrstitvijo med prvih deset na turnirju Amundi v Nemčiji bo na posodobljeni lestvici Ana Belac v torek napredovala do mest nekje med 280 in 290. Tekmovalke bodo sicer lahko točke za lestvico in eno od 60 mest na OI lovile do 24. junija, moški pa do 17. Naslednja priložnost za Belac in ostale bo že naslednji teden na turnirju Jabra Ladies Open v francoskem Evianu v okviru evropske serije.

Slovenijo lahko na OI, kjer se bo ženski turnir začel 7. avgusta, zastopata največ dve tekmovalki. Dober mesec pred iztekom kvalifikacijskega roka je olimpijka iz Tokia Pia Babnik na 509. mestu, Katja Pogačar pa na 544.

Babnik je ob Ani Belac nastopila v Nemčiji in zasedla 24. mesto. Zadnja dva dneva je precej napredovala, potem ko je v soboto in nedeljo odigrala rundo s po 69 udarci. Prvi dan je končala s 74, drugega pa s 75 udarci za končnih -1.