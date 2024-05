Andreja Leški izgubila šele v finalu turnirja za grand slam v Astani

Le dva tedna po uspehu na evropskem prvenstvu v Zagrebu, kjer si je v kategoriji do 63 kilogramov izbojevala bronasto kolajno, se je vrhunska slovenska judoistka Andreja Leški znova povzpela na zmagovalni oder. Na turnirju za grand slam v Astani (z nagradnim skladom 154.000 evrov) se je izkazala z drugim mestom.

Judoistka Bežigrada je edini poraz doživela v finalu, v katerem je izgubila s Hrvatico Katarino Krišto (0:10). Na poti do zaključnega dvoboja je 27-letna Koprčanka, ki je bila v uvodnem krogu prosta, premagala Poljakinjo Natalio Kropska (7:0), Rusinjo Dali Liluašvili (10:0) in Japonko Minami Aono (7:0). S tem uspehom si je Leškijeva priborila pomembne točke v kvalifikacijah za poletne olimpijske igre v Parizu, ki jo bodo še bolj približale želenemu položaju nosilke in s tem lažjemu žrebu na največji letošnji športni prireditvi.

Anka Pogačnik (do 70 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg) sta zasedla deveti mesti, Martin Hojak (do 73 kg) pa je ostal brez uvrstitve. Jutri bo naše barve v glavnem mestu Kazahstana, kjer moči meri 450 judoistov in judoistk iz 84 držav, branil še mariborski težkokategornik Enej Marinič (nad 100 kg).