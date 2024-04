Andreja Leški na pragu nove kolajne na evropskem prvenstvu

Na evropskem prvenstvu v judu se po včerajšnjem srebrnem odličju Kaje Kajzer (do 57 kg) obeta nova kolajna za Slovenijo.Andreja Leški, ki se je na prejšnjem prvenstvu stare celine v Montpellierju 2023 ovenčala zlato lovoriko, se je namreč po treh zmagah prebila do polfinala, v katerem je na žalost izgubila s Čehinjo Renato Zachovo. V popoldanskem finalu repešeža kategorije do 63 kilogramov se bo za tretje mesto pomerila z Avstrijko Lubjano Piovesana.

Judoistka Bežigrada je sicer takoj doživela manjši šok, saj jo je v uvodnem dvoboju Srbkinja Anja Obradović odločno napadla in vrgla že po devetih sekundah. Na semaforju se je takrat za tekmico pokazala prednost vazarija, ki pa so ga razveljavili. To je očitno prebudilo 27-letno Koprčanko, da je prevzela pobudo in po slabi poldrugi minuti nasprotnico prisilila k vdaji z davljenjem.

V osmini finala je imela nato proti Nizozemki Geke Van Den Berg od vsega začetka nadzirala potek dvoboja in zmagala z akcijo za vazari, ki jo je izpeljala že po slabi minuti. Podobno prepričljiva je bila Andreja tudi v četrtfinalnem obračunu z Nemko Deno Pohl, saj ji je po dveh minutah minutah uspel met za vazari, ki ga je povezala v končni prijem za zmago z iponom. Tako se je slovenska šampionka prebila v polfinale, v katerem je – kot že omenjeno – izgubila z Zachovo.

Leškijeva se je v velikih težavah znašla po dobrih dveh minutah, ko jo je 23-letna Čehinja že prijela v končni prijem, iz katerega se je izvila v zadnji sekundi. Toda Zachova je za to prejela prednost vazarija, ki ga Andreja ni mogla več nadomestiti. Blizu izenačenju je bila slabo minuto pred koncem, ko je tekmico že atraktivno vrgla. Toda sodniki tega niso ocenili kot uspešne akcije, tako da je ostalo pri vodstvu in zmagi mladinske evropske prvakinje iz Poreča 2020.

Kaja Schuster se je zelo dobro borila z višjo in izkušenejšo Nizozemko Hilde Jager. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Kaja Schuster: Imela sem tisoč idej

Z dobro krstno predstavo na velikem članskem tekmovanju je že dopoldne nase opozorila mladinska evropska prvakinja Andrejina klubska kolegica Kaja Schuster (do 70 kg), ki je morala po izenačenem dvoboju šele v podaljšku na zlato točko (met za vazari) priznati premoč izkušenejši, 26-letni Nizozemki Hilde Jager.

»S Hilde sem se borila sploh prvič in naredila sem vse, kar sem lahko, na žalost pa to ni bilo dovolj za zmago. Imela sem tisoč idej, tekmica pa je dobro izkoriščala prednosti svoje višine ... Ne vem, kako bi bilo, če bi jo poznala že od prej, smo se pa nanjo dobro pripravili s pomočjo videoanalize,« je po ognjenem krstu na članskem prvenstvu stare celine razmišljala 20-letna judoistka Bežigrada in pristavila, da je vesela, ker je dobila priložnost za nastop. Upa, da bo s tekme odnesla tudi dragocene izkušnje.

Martin Hojak (v belem kimonu) je iskal zmagoviti met, vendar ga na žalost ni našel. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Hojak: Očitno bom moral počakati na novo priložnost

Šele v podaljšku je izgubil tudi Martin Hojak (do 73 kg), od katerega je bil na koncu z zlato točko (akcijo za vazari) boljši Akil Gjakova iz Kosova. »Borbo sem poskušal odpeljati čim dlje, saj je nasprotnik znan po tem, da začne po določenem času izgubljati moč. Kazalo mi je dobro, toda potem je tekmecu uspela poteza, ki so jo ovrednotili kot točko. Tudi sam sem iskal zmagoviti met, a ga na žalost nisem našel. Očitno bom moral počakati na naslednjo priložnost,« je povedal 26-letni Ljubljančan, ki je blizu izpolnitvi norme za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

»Kaže mi dobro. Na voljo imam še nekaj poskusov in že en dober rezultat bi mi lahko zadostoval,« je Hojak že usmeril svoj pogled proti svojemu naslednjemu tekmovanju – turnirju za grand slam v Astani (med 10. in 12. majem).

Nace Herkovič (desno) je moral priznati premoč Ircu Maximu Trugubu. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Herkovič: Vem, da sem sposoben veliko več

Za Naceta Herkoviča je bil v uvodnem krogu kategorije do 81 kilogramov usoden Irec Maxim Trigub. Zdelo se je že, da ima 21-letni judoist Acrona iz Slovenj Gradca vse pod nadzorom, ko ga je drago stal trenutek nepazljivosti, ki jo je tri leta starejši tekmec hladnokrvno izkoristil in zmagal z iponom.

»S trenerjem (Ruslanom Jankovskim) sva imela dobro taktiko, vodil sem, toda potem sem si privoščil eno napako ... Zelo sem razočaran. Čeprav je bilo to moje prvo člansko evropsko prvenstvo, vem, da sem sposoben veliko več,« je bil potrt Herkovič.