Zlata olimpijka Andreja Leški napovedala konec športne poti

Judoistka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka.
Največji uspeh ostaja olimpijsko zlato, kjer je niz slovenskega osvajanja judoističnih kolajn na olimpijskih igrah raztegnila na 20 let. FOTO: Luis Robayo/AFP
Največji uspeh ostaja olimpijsko zlato, kjer je niz slovenskega osvajanja judoističnih kolajn na olimpijskih igrah raztegnila na 20 let. FOTO: Luis Robayo/AFP
STA
13. 2. 2026 | 12:58
13. 2. 2026 | 13:41
4:05
Slovenska judoistka Andreja Leški je potrdila, da končuje športno pot. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

Andreja Leški je nazadnje nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato kolajno. Na evropskem prvenstvu je bila najboljša leta 2023 v Montpellieru, dve kolajni s prvenstva stare celine pa sta tudi bronasti.

Andreja noče nikomur soliti pameti, z nogometom razvija nožne tehnike

Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka. Na svetovnih prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni.

Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.

V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala tudi Prešernovo Zdravljico.

Največji uspeh ostaja olimpijsko zlato, kjer je sledila Luciji Polavder, Urški Žolnir, Tini Trstenjak in Ani Velenšek ter niz osvajanja judoističnih kolajn na olimpijskih igrah raztegnila na 20 let – od Aten 2004 do Pariza 2024.

Potrdila pa je tudi primat Slovenk v kategoriji do 63 kg, saj so tekmovalke s sončne strani Alp v tej kategoriji na zadnjih štirih igrah osvojile tri zlate in eno srebrno odličje. Z Urško Žolnir in Tino Trstenjak zdaj tvori zlato triperesno deteljico. »Bile smo v isti kategoriji in večkrat sem slišala, da stopam v velike čevlje. Srečna sem, da tudi sama sodim sem.«

»Nepozabno je bilo utišati dvorano, ko so Francozi pričakovali zlato« 

Prav z iger v Parizu bodo šli s tekmovalko tudi najlepši tekmovalni trenutki. Morda manj finalna zmaga z Mehičanko Prisco Alcaraz. Nepozaben bo ostal polfinale proti najboljši judoistki zadnjega desetletja Clarisse Agbegnenou, ki se je pripravila za domače igre, kjer je bilo načrtovano še eno zlato, Leški pa jo je prav v Parizu edinkrat v karieri premagala v razprodani olimpijski dvorani na Marsovih poljih.

»Nepozabno je bilo utišati dvorano, primerjati tisto rohnenje prej s tišino na koncu borbe. Francozi so pričakovali zlato in Clarisse bo morala to požreti,« je takrat tudi malo hudomušno razmišljala Leški.

In njeno zmago sta v Parizu z navdušenjem spremljali tudi njeni predhodnici na Olimpu, Trstenjak in Žolnir. »Francozinja je imela za sabo res celo dvorano in ko zmagaš na taki tekmi, si res pravi,« je razmišljanje Leški takrat iz lastnih izkušenj opisala Trstenjak.

Leta 2021 je diplomirala na ekonomski fakulteti, nove akademske izzive pa je našla v magistrskem študiju športnega menedžmenta. FOTO: Damir Sencar/Afp
Leta 2021 je diplomirala na ekonomski fakulteti, nove akademske izzive pa je našla v magistrskem študiju športnega menedžmenta. FOTO: Damir Sencar/Afp

Konec športne poti ne pomeni popoln odmik od juda. »Pomagam mladim z motivacijskimi govori, za druge sem vzornica, kar je za šport in družbo seveda dobro.« Za trenerski posel pa je konec lanskega leta rekla: »Tega nisem imela nikoli na seznamu želja. Seveda pa imam ogromno znanja in izkušenj, s katerimi lahko komu tudi pomagam.« Še vedno pa je tudi v vlogi navijačice na vseh večjih tekmovanjih.

Zlata olimpijka je leta 2021 že diplomirala na ekonomski fakulteti, nove izzive pa je našla tudi v magistrskem študiju športnega menedžmenta.

Več iz teme

Andreja Leškijudoolimpijske igrezlata kolajnaUrška Žolnirupokojitev

