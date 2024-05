Andreja Leški v podaljšku malega finala ostala brez kolajne

Vrhunska slovenska judoistka Andreja Leški se je na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju prebila do malega finala. V dvoboju za tretje mesto v kategoriji do 63 kilogramov je po hudem boju šele v podaljšku izgubila s francosko šampionko Clarisse Agbegnenou.

Potem ko je bila v uvodnem krogu prosta, je bila 27-letna Koprčanka v drugem boljša od Gruzinke Eter Askilašvili (10:0). V osmini finala je ugnala Španko Cristino Cabana Perez (10:0), v četrtfinalu pa je ustavila še Lauro Fazliu (7:0), evropsko podprvakinjo izpred dveh let v Sofiji. Tako se je Leškijeva prebila v polfinale, v katerem pa je morala priznati premoč Poljakinji Angeliki Szymanska (0:10).

Ob Andreji se je pod slovensko zastavo danes boril tudi Nace Herkovič (do 81 kg), ki je prestal ognjeni krst na svetovnem prvenstvu. Po uvodni zmagi nad Grkom Theodorosom Demourtsidisom (10:0) se je prebil v drugi krog, v katerem je izgubil z Brazilcem Guilhermejem Schmidtom (0:10).

Jutri bosta naše barve v Abu Dabiju branili Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).