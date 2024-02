Nekdanjega številko 1 sredi belega dne oropala ruska policista

Nekdanja številka v tenisu Andy Roddick očitno pogreša pozornost in čase, ko je bil na naslovnicah. Po 18 letih je sporočil, da sta ga oropala ruska policista.

Na omrežju X je zdaj 41-letni Roddick zapisal, da sta ga leta 2006, ko je z reprezentanco ZDA v polfinalu Davisovega pokakala gostoval v Rusiji, na ulici v Moskvi zaustavila policista.

»Eden od njiju me je vprašal, koliko denarja imam pri sebi. Rekel sem 300 dolarjev. Ukazal mi je, da mu jih izročim, sicer bom aretiran in šel v zapor. Ko sem to storil, se je obrnil in brez besed in brez čustev sta odšla naprej,« je zapisal Roddick, ki je kasneje objavo izbrisal.

Vmes ga je eden od sledilcev vprašal, zakaj ni tega prijavil že takrat. »Nisem hotel delati drame, ampak samo varno zapustiti državo. Mislil sem, da je osamljen primer, toda glede na to, za kakšno državo se je izkazala Rusija, vem, da je bila običajna praksa. Nikoli več nisem šel tja.«

Andy Roddick je bil leta 2003 prvi igralec sveta. FOTO: Molly Riley/Riley

Američani so leta 2006 izgubili z Rusijo, ki je kasneje v finalu premagala Argentino. Roddick je osvojil OP ZDA leta 2003, v profesionalni karieri je z nagradami zaslužil več kot 20 milijonov dolarjev.