Slavljenka Anita Horvat samozavestno v Tokio, sanjska poroka že na vidiku

Čez teden dni se bo začel vrhunec atletske sezone, svetovno prvenstvo v Tokiu, na katerem imata med deseterico Slovencev realne možnosti za zmagovalni oder branilec srebrne kolajne Kristjan Čeh in Tina Šutej.

Leto 2025 je sicer zelo uspešno za slovensko atletiko. Reprezentanca se je veselila zgodovinske uvrstitve v elitno skupino ekipnega evropskega prvenstva, 16-letna Živa Remic je osvojila srebrno kolajno na EP do 20 let, 21-letni Matic Ian Guček je bil bronast na EP do 23 let, Klara Lukan je premikala mejnike; še veliko je bilo dobrih rezultatov na raznih mitingih.

Za zdaj ima največjo težo marčevsko bronasto odličje Anite Horvat na dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldoornu na Nizozemskem. Ljubljančanka, ki bo jutri dopolnila 29 let, bo skušala na Japonskem ponoviti uspeh izpred treh let v Eugenu in se v teku na 800 metrov prebiti v veliki finale, kar bi bil zares lep uspeh in spodbuda za delo naprej proti olimpijskim igram v Los Angelesu.

