  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Anita Horvat do drugega mesta, a ni bila zadovoljna

    V Sabadallu v Španiji sta na dvoranskem mitingu odlično tekmovala slovenska atleta Anita Horvat in Jan Vukovič, ki sta stopila na oder za zmagovalce.
    Anita Horvat je dobremu rezultatu navkljub še našla prostor za napredek. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Galerija
    Anita Horvat je dobremu rezultatu navkljub še našla prostor za napredek. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    M. Ru., STA
    23. 1. 2026 | 21:30
    1:55
    A+A-

    Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu v katalonskem mestu Sabadall v teku na 400 m s časom 53,03 sekunde dosegla drugi čas. Drugi slovenski atlet na tekmi Jan Vukovič je bil na 800 m tretji. S časom 1:47,89 je za štiri stotinke zaostal za osebnim rekordom in sekundo za slovenskim.

    image_alt
    Nepremagljiva Duplantis in McLaughlin-Levrone postala atleta leta 2025

    »Nisem najbolj zadovoljna, a zdaj že nekaj časa tečem na še enkrat daljši razdalji in se to pozna. Po prvem krogu sem bila bolj zadaj, kar se mi na tej razdalji kar pogosto zgodi in za to plačam ceno. Potem moram namreč vedno v drugem krogu teči po drugi, tretji progi. Na koncu sem finiširala in zmagala v skupini,« je povedala Horvatova.

    Naslednjič bo v Ostravi na Češkem nastopila 3. februarja v teku na 800 m, v katerem zadnja leta nastopa na velikih tekmovanjih. »Dobro sem trenirala, ne vem pa še, kje sem na tej razdalji, ker na njej še nisem imela tekme to zimo,« je dodala naša tekmovalka.

    »Počutil sem se močnega in sem se tako tudi podal v finiš v zadnjem krogu. Naredil sem nekaj taktičnih napak, predvsem zaradi prehitevanja v zavojih. Prej bi lahko tako tudi napadel v zadnjih 250 m, a sem začel 50 m pozneje. Glede na izid pa se že veselim naslednjih tekem,« pa je pojasnil Vukovič.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Podelitev nagrad

    Nepremagljiva Duplantis in McLaughlin-Levrone postala atleta leta 2025

    Duplantis je letos ostal neporažen na 16 tekmovanjih, ameriška sprinterka je v Tokiu osvojila svetovni naslov v teku na 400 m in dodala še zlato v štafeti.
    1. 12. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Žena Anamarija je tista, ki mu po tekmah nameni ostre besede

    Najboljša slovenska atleta leta 2025 sta Tina Šutej in Kristjan Čeh.
    19. 11. 2025 | 22:18
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kraja

    Notranja preiskava pri Mednarodni atletski zvezi razkrila milijonsko prevaro

    Krovno atletsko organizacijo je pretresla kraja, ki jo je odkrilo novo finančno vodstvo. Predsednik Sebastian Coe je odločen: »Ne bomo pometali pod preprogo.«
    3. 11. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    atletikaAnita Horvattek na 800 metrovKlara LukanrekordJan Vuković

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Anita Horvat do drugega mesta, a ni bila zadovoljna

    V Sabadallu v Španiji sta na dvoranskem mitingu odlično tekmovala slovenska atleta Anita Horvat in Jan Vukovič, ki sta stopila na oder za zmagovalce.
    23. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Po vrhu EU

    Še en premor v rokoborbi med Evropo in Trumpom

    Negotovo je, ali je grenlandska kriza dejansko končana in ali je Evropa res pripravljena pokazati zobe ZDA.
    Peter Žerjavič 23. 1. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Lepa gesta juga Italije

    Slovenski umetnik bo dobil ulico v mestu, kjer je bil v konfinaciji

    Lojze Spacal je bil kot zaveden Slovenec in antifašist konfiniran v južnoitalijanski Bazilikati. V Accetturi bo imel od jutri svojo ulico.
    23. 1. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Kje je Husam Abu Safija? Kaznovan in mučen zaradi človečnosti

    Sedemindvajsetega decembra je minilo leto dni, odkar je genocidna izraelska vojska v Gazi ugrabila direktorja bolnišnice Kamal Advan dr. Husama Abu Safijo.
    Boštjan Videmšek 23. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Cedevita Olimpija v Zadru do pomembne zmage

    Košarkarji ljubljanske Cedevite Olimpije so v Zadru prišli do enajste zmage v tekmovanju. Izstopala sta Umoja Gibson in Aleksej Nikolić.
    23. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Lepa gesta juga Italije

    Slovenski umetnik bo dobil ulico v mestu, kjer je bil v konfinaciji

    Lojze Spacal je bil kot zaveden Slovenec in antifašist konfiniran v južnoitalijanski Bazilikati. V Accetturi bo imel od jutri svojo ulico.
    23. 1. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Kje je Husam Abu Safija? Kaznovan in mučen zaradi človečnosti

    Sedemindvajsetega decembra je minilo leto dni, odkar je genocidna izraelska vojska v Gazi ugrabila direktorja bolnišnice Kamal Advan dr. Husama Abu Safijo.
    Boštjan Videmšek 23. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Cedevita Olimpija v Zadru do pomembne zmage

    Košarkarji ljubljanske Cedevite Olimpije so v Zadru prišli do enajste zmage v tekmovanju. Izstopala sta Umoja Gibson in Aleksej Nikolić.
    23. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo