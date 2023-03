Anita Horvat zablestela s srebrno kolajno

V slovenskem atletskem taboru se dan po srebrni skakalki s palico Tini Šutej veselijo nove kolajne na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu. Z njo je navdušila Anita Horvat, ki je v teku na 800 metrov navdušila z drugim mestom ponovila in na ta način ponovila Tinin včerajšnji uspeh.

Vrhunska slovenska tekačica je s časom 2:00,54 minute v areni Ataköy zaostala le za favorizirano Britanko Keely Hodgkinson, ki je bila hitrejša za skoraj dve sekundi (1:58,66). Tretje mesto si je pritekla Francozinja Agnes Raharolahy.

»Izjemno sem vesela in ponosna, da mi je uspelo. Jasno mi je bilo, da si vsaka od osmih finalistk želi kolajno, tako kot sem si jo sama. Bila sem na zunanji progi in sem vedela, da imam pod nadzorom začetek tekme, čeprav so me tekmice skušale zapreti. Hitro sem si izbojevala dober položaj in se borila po svojih najboljših močeh. Sledila sem Hodgkinsonovi, ki je bila sicer tokrat premočna. Toda šele ko sem prečkala ciljno črto, sem dokončno vedela, da sem osvojila srebrno odličje,« je za STA povedala Horvatova.