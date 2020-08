Anita Horvat zmagala v Trstu, Luka Janežič drugi

Trst - Anita Horvat je na atletskem mitingu v Trstu zmagala v teku na 400 m z 52,98 sekunde in za dobro sekundo in pol zaostala za svojim dve leti starim državnim rekordom (51,22). Le sekundo in štiri stotinke nad svojim rekordnim dosežkom države (44,84) pa je bil Luka Janežič, ki je bil drugi na 400 m s 45,88, zmagal je Italijan Edoardo Scotti (45,85).



"Tekma je bila zelo luštna. Že ko sem videla startno listo, sem vedela, da bo tek dober. Dobila sem namreč notranjo progo. Tako sem lahko sledila tekmicam, držala sem jih do ciljne ravnine in nato pospešila za zmago. Popravila sem svoj izid sezone, tega sem zelo vesela.



Na DP prejšnji konec tedna v Celju sem bila na zunanji progi in sem tekla povsem sama. Tu pa sem bila za tekmicami in tudi vreme je bilo bolj ugodno. S tem izidom sem zadovoljna, a lahko tečem še boljše. Zame se je sezona z mednarodno konkurenco šele začela," je povedala Horvatova.

Južnoafriški zvezdnik z virusom

"Zadovoljen sem s to tekmo. Vedel sem, da sem dobro pripravljen, a sem imel težave s poškodbami v prvem delu sezone. Tako da na DP še nisem upal na vso moč. Tukaj nisem imel najboljše proge, bil sem na sedmi in sem tekel sam v prvih 250 m.



V tem obdobju teka nisem vedel, kje je konkurenca. To je bila šele moja druga tekma na 400 m v sezoni, kot je bilo sicer načrtovano. Smo na prav poti, 5. avgusta pa me čaka naslednja tekma na Finskem," pa je povedal Janežič.



Na startu ni bilo Južnoafričana Wayda van Niekerka. Svetovni rekorder v teku na 400 m ter olimpijski in dvakratni svetovni prvak se je po več kot dveh letih težav s poškodbami pred časom vrnil na tekmovanja, tokrat je bil v Trstu med prijavljenimi, vendar ni tekmoval, po neuradnih podatkih naj bi bil pozitiven na novi koroinavirus.