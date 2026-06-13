Slovenska kajakašica tretja na evropskem prvenstvu

Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio je na evropskem prvenstvu v portugalskem Montemor-o-Velhu osvojila bronasto kolajno. V finalu A sprinterske tekme na 200 metrov sta se pred 33-letno Koprčanko uvrstili le Danka Frederikke Moercke in Madžarka Anna Lucz.

Koprčanka je osvojila svojo sedmo kolajno na celinskih tekmovanjih, četrto v posamični konkurenci. V Münchnu 2022 in Rečicah 2025 je v tej disciplini osvojila odličje srebrnega leska, v Münchnu 2022 pa še bronasto kolajno v disciplini K-1 na 500 metrov. V svoji zbirki ima še tri kolajne v paru s Špelo Ponomarenko Janić. V Poznanu 2021 sta osvojili zlato, v Szegedu 2024 srebrno kolajno na 200-metrski preizkušnji, v Plovdivu pa sta bili še srebrni na 500-metrski preizkušnji.

»Očitno malo napredujem iz tekme v tekmo. Na ogrevanju se mi nekaj ni zdelo pravo, čutim, kdaj je vse dobro in kdaj ne. Ko sem se na startu še nekoliko zabila v startni blok, sem mislila, da je vse izgubljeno, ampak sem vseeno držala do cilja. Dejansko sem ves čas mislila, da sem četrta, bila sem prepričana, da me je Ukrajinka na prvi progi prehitela za eno mesto. Tako da sem si že nadela 'pokerski' obraz in ko so mi čestitali, sprva sploh nisem dojela, zakaj. Zelo sem zadovoljna,« je po novem odličju na evropskem prvenstvu dejala Apollonio.

Takole se je lani v Milanu veselila srebra. FOTO: KZS

Petindvajsetletna mirnovodašica iz Hamletove dežele je v današnjem finalu postavila čas 39,345 sekunde. Drugouvrščena Madžarka je zaostala 0,984, tretjeuvrščena Slovenka pa 1,089 sekunde. Apollonio se je na petkovi preizkušnji neposredno uvrstila v finale A, potem ko je v svoji predtekmovalni skupini osvojila drugo mesto. Pred njo je bila le Moercke.

Koprčanka je bila edina slovenska predstavnica na današnjih preizkušnjah na Portugalskem.

V nedeljo bo na sporedu zadnji dan celinskega tekmovanja. V finalu A v disciplini K-2 na 500 metrov se bo za odličje potegovala slovenska naveza Apollonio-Mia Medved. Slednja bo nastopila tudi na posamični tekmi v finalu B na 500 metrov. V finalu B v K-2 na 500 m bosta veslala Matevž Manfreda in Anže Pikon, pred Joštom Zakrajškom pa je preizkušnja v disciplini K-1 na 5 km.