V Milanu bo še zadnjič pisalo Osterman, bliža se poroka; Mali Ari dodaten motiv

Anja Osterman je prvo ime slovenske reprezentance v šprintu na mirnih vodah, ki se v ponedeljek odpravlja v Milano na svetovno prvenstvo. Izkušena kajakašica je junija na evropskem prvenstvu na Češkem osvojila srebrno kolajno na 200 m, v dvojcu pa je skupaj z Mio Medved zasedla nehvaležno četrto mesto. Ponovitev podobnih rezultatov v Lombardiji je cilj 32-letne mlade mamice, katere dolgoročna ambicija je nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu.

Po prvenstvu si bo vzela več časa za družino, kmalu bo tudi poroka, po kateri bodo vsi trije člani imeli iste inicialke – A. A ... »Oktobra se bomo vsi pisali Appolonio, kar pomeni, da tudi na čolnu drugo leto ne bo več pisalo Osterman, kar bo precejšnja sprememba. Res se veselim SP, ker me potem čakata lepa dva meseca načrtovanja poroke,« se prihodnosti veseli Anja, ki verjame, da bo Appolonio pisalo na čolnu tudi na OI v Los Angelesu.

Kaj je še v pogovoru za Delo povedala Anja Osterman? Kako usklajuje materinstvo in vrhunski šport?