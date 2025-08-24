  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Močno utrujena kolajno posvetila preminulemu očetu

    V mesecu dni bodo tekmovalci in tekmovalke opravili s ključnimi tekmami sezone. Anja Osterman srebrna na svetovnem prvenstvu.
    Anja Osterman (levo) je takole ovekovečila prijeten trenutek za najboljše tri v tekmi na 200 metrov. FOTO: Nina Jelenc
    Galerija
    Anja Osterman (levo) je takole ovekovečila prijeten trenutek za najboljše tri v tekmi na 200 metrov. FOTO: Nina Jelenc
    Š. R.
    24. 8. 2025 | 17:20
    24. 8. 2025 | 17:31
    3:27
    A+A-

    Kajakaška sezona na mirnih in divjih vodah bo vnovič zelo strnjena, v dobrem mesecu dni bodo tudi slovenski tekmovalci in tekmovalke opravili s ključnimi tekmami letošnjega leta. Izjemno zanimivo je bilo konec tedna tako v Milanu, kjer je opozorila nase Anja Osterman, kot v Sloveniji, kjer so opravili generalko pred tekmo za svetovni pokal, ki bo ta teden v Tacnu.

    image_alt
    Pečečnik odkril pot Newcastlu, Šeško je izbral pravega

    Kajakašica Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu osvojila srebrno kolajno v preizkušnji na 200 metrov. V deževnem finalu jo je za pičlih 15 stotink sekunde prehitela Kitajka Nan Wang, tretja pa je bila Britanka Emily Lewis.

    Tretjič na drugem mestu

    Za Ostermanovo je bil to izjemno čustven nastop, saj je pred nekaj dnevi preminul njen oče. »Za mano je izjemno zahteven teden, težko sem se osredotočila na tekmo in veslanje. Veslala sem za 'tatija', ki sem ga izgubila tik pred prvenstvom. To kolajno posvečam prav njemu,« je dejala v solzah za Radio Slovenija in nato dodala: »Skupaj z Mio sva v istem dnevu veslali trikrat v finalu, izmučeni sva. Pred 50 minutami sem veslala na 500 metrov, utrujeni sva, na koncu je zmanjkalo malo moči.«

    Anja Osterman in Mia Medved sta bili šesti na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu. FOTO: Nina Jelenc
    Anja Osterman in Mia Medved sta bili šesti na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu. FOTO: Nina Jelenc

    Ostermanova je namreč skupaj z Mio Medved v dvojcu v olimpijski disciplini na 500 metrov veslala v finalu A in končala na šestem mestu, in sicer le slabo uro pred posamičnim nastopom, ki resda ni več olimpijska disciplina. Na 500-metrski razdalji sta Poljakinji Martyna Klatt in Anna Pulawska osvojili zlato kolajno.

    Kakorkoli, Koprčanka nadaljuje niz osvojenih kolajn, saj je junija na evropskem prvenstvu v Račicah prav tako osvojila srebro na 200 metrov. V Milanu je postala svetovna podprvakinja na tej razdalji že tretjič – po letih 2019 in 2022.

    Anja Osterman FOTO: Nina Jelenc
    Anja Osterman FOTO: Nina Jelenc

    Zanimivo je tudi pri slalomistih na divjih vodah, ki bodo ta konec tedna v Kajakaškem centru Tacen tekmovali na četrti postaji te sezone svetovnega pokala. Minuli vikend so opravili generalko na Savi, kjer so se merili za naslove državnih prvakov. Ti so odšli v roke kanuistov Alje Kozorog in Luke Božiča ter kajakašev Ajde Novak in Žige Lina Hočevarja.

    Od Tacna do Avstralije

    Državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu je bilo odprtega tipa, tako da so možnost za vrnitev v tekmovalni ritem pred svetovnim pokalom, ki bo na Savi od petka do nedelje, poleg slovenskih tekmovalcev izkoristili tudi tekmovalci iz Italije, Francije, Avstrije, Španije, Brazilije, Irske, Avstralije, Kanade, Hrvaške, Nove Zelandije in Kitajske.

    Le en mesec po Tacnu 2025 bodo tudi Slovenci sprejeli velik izziv na drugem koncu sveta, kjer bodo prav tako gojili najvišje cilje. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah bo namreč od 1. do 6. oktobra v Avstraliji.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Domžale

    Po katastrofalnem začetku sezone so jih zapustili še skrivnostni investitorji

    Potem ko so sezono začeli s šestimi zaporednimi porazi, je domžalski prvoligaš doživel nov udarec. Nenaden umik vlagateljev je klub pahnil v negotovost.
    23. 8. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpijina varčnost pomeni revščino na igrišču

    V 6. kolu 1. SNL vodilne Celjane, ki so edino slovensko upanje za evropsko jesen, v Stožicah izziva vselej nepredvidljivi Bravo.
    Gorazd Nejedly 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vijolična trenerska kombinatorika

    Začarani krog: proračun Maribora čez 10 milijonov, rezultatov pa ni

    NK Maribor je po odstavitvi trenerja Tugberka Tanrivermiša v lovu za novim trenerjem. Med kandidati tudi Mustafa Alper Avcı, ki je bi bil že prej kandidat.
    Gorazd Nejedly 19. 8. 2025 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Tekmovanje velesil

    Naraščajoča vojaška grožnja na Arktiki

    Odkar je Trump letos predlagal, da bi Amerika od Danske prevzela nadzor nad Grenlandijo, se je zanimanje za Svalbard še povečalo.
    The Economist 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    kajakaštvoAnja OstermanTacenslalom na divjih vodahkajak na mirnih vodahMia Medved

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Potres

    V bližini Novega mesta zaznali potresni sunek

    Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici.
    24. 8. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Močno utrujena kolajno posvetila preminulemu očetu

    V mesecu dni bodo tekmovalci in tekmovalke opravili s ključnimi tekmami sezone. Anja Osterman srebrna na svetovnem prvenstvu.
    24. 8. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Mont Ventoux

    Pogačar, Roglič in naelektreni velikan Provanse

    Nepozabni vzpon na legendarni francoski klanec le nekaj ur, preden je nanj pridrvela kravana Toura.
    Miha Hočevar 24. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Krive niso samo podnebne spremembe

    Za katastrofalne požare so si Španci krivi sami

    Strokovnjaki razkrivajo, da za katastrofo niso krive le podnebne spremembe, temveč desetletja zgrešene politike in zanemarjanja podeželja.
    24. 8. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SNL

    Šokirani Domžalčani ustoličili novega trenerja

    Vodenje članske ekipe Domžal bo vsaj začasno prevzel dolgoletni član kluba Darko Birjukov.
    24. 8. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Mont Ventoux

    Pogačar, Roglič in naelektreni velikan Provanse

    Nepozabni vzpon na legendarni francoski klanec le nekaj ur, preden je nanj pridrvela kravana Toura.
    Miha Hočevar 24. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Krive niso samo podnebne spremembe

    Za katastrofalne požare so si Španci krivi sami

    Strokovnjaki razkrivajo, da za katastrofo niso krive le podnebne spremembe, temveč desetletja zgrešene politike in zanemarjanja podeželja.
    24. 8. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SNL

    Šokirani Domžalčani ustoličili novega trenerja

    Vodenje članske ekipe Domžal bo vsaj začasno prevzel dolgoletni član kluba Darko Birjukov.
    24. 8. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo