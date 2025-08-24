Močno utrujena kolajno posvetila preminulemu očetu

Kajakaška sezona na mirnih in divjih vodah bo vnovič zelo strnjena, v dobrem mesecu dni bodo tudi slovenski tekmovalci in tekmovalke opravili s ključnimi tekmami letošnjega leta. Izjemno zanimivo je bilo konec tedna tako v Milanu, kjer je opozorila nase Anja Osterman, kot v Sloveniji, kjer so opravili generalko pred tekmo za svetovni pokal, ki bo ta teden v Tacnu.

Kajakašica Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu osvojila srebrno kolajno v preizkušnji na 200 metrov. V deževnem finalu jo je za pičlih 15 stotink sekunde prehitela Kitajka Nan Wang, tretja pa je bila Britanka Emily Lewis.

Tretjič na drugem mestu

Za Ostermanovo je bil to izjemno čustven nastop, saj je pred nekaj dnevi preminul njen oče. »Za mano je izjemno zahteven teden, težko sem se osredotočila na tekmo in veslanje. Veslala sem za 'tatija', ki sem ga izgubila tik pred prvenstvom. To kolajno posvečam prav njemu,« je dejala v solzah za Radio Slovenija in nato dodala: »Skupaj z Mio sva v istem dnevu veslali trikrat v finalu, izmučeni sva. Pred 50 minutami sem veslala na 500 metrov, utrujeni sva, na koncu je zmanjkalo malo moči.«

Anja Osterman in Mia Medved sta bili šesti na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu. FOTO: Nina Jelenc

Ostermanova je namreč skupaj z Mio Medved v dvojcu v olimpijski disciplini na 500 metrov veslala v finalu A in končala na šestem mestu, in sicer le slabo uro pred posamičnim nastopom, ki resda ni več olimpijska disciplina. Na 500-metrski razdalji sta Poljakinji Martyna Klatt in Anna Pulawska osvojili zlato kolajno.

Kakorkoli, Koprčanka nadaljuje niz osvojenih kolajn, saj je junija na evropskem prvenstvu v Račicah prav tako osvojila srebro na 200 metrov. V Milanu je postala svetovna podprvakinja na tej razdalji že tretjič – po letih 2019 in 2022.

Anja Osterman FOTO: Nina Jelenc

Zanimivo je tudi pri slalomistih na divjih vodah, ki bodo ta konec tedna v Kajakaškem centru Tacen tekmovali na četrti postaji te sezone svetovnega pokala. Minuli vikend so opravili generalko na Savi, kjer so se merili za naslove državnih prvakov. Ti so odšli v roke kanuistov Alje Kozorog in Luke Božiča ter kajakašev Ajde Novak in Žige Lina Hočevarja.

Od Tacna do Avstralije

Državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu je bilo odprtega tipa, tako da so možnost za vrnitev v tekmovalni ritem pred svetovnim pokalom, ki bo na Savi od petka do nedelje, poleg slovenskih tekmovalcev izkoristili tudi tekmovalci iz Italije, Francije, Avstrije, Španije, Brazilije, Irske, Avstralije, Kanade, Hrvaške, Nove Zelandije in Kitajske.

Le en mesec po Tacnu 2025 bodo tudi Slovenci sprejeli velik izziv na drugem koncu sveta, kjer bodo prav tako gojili najvišje cilje. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah bo namreč od 1. do 6. oktobra v Avstraliji.