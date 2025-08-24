Anja Osterman za las ob zlato kolajno

Slovenska kajakašica Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu v finalu na 200 metrov osvojila srebrno medaljo. V deževnem vremenu je zmagala Kitajka Na Nan Wang, ki je bila hitrejša za 15 stotink sekunde. Tretje mesto je osvojila Britanka Emily Lewis, ki je za zmagovalko zaostala 20 stotink.

Osterman je z Mio Medved v soboto v kajakaškem dvojcu na 500 metrov v svoji polfinalni skupini zasedla tretje mesto. Slovenki sta si tako priveslali finale A. V njem sta bili danes šesti. Za zmagovalkama, Poljakinjama Martyno Klatt in Anno Pulawsko, sta zaostali za 2,96 sekunde, bron pa sta zgrešili za dobro sekundo.

Osterman je v soboto v svoji polfinalni skupini na 200 m zmagala in imela z 41,36 sekunde tudi najhitrejši čas vseh treh polfinalnih skupin. S tem je napovedala boj za odličja, ki ga je v finalu uspešno zaključila z drugim mestom.

Anže Pikon je skupaj z Matevžem Manfredo veslal v polfinalu kajakaškega dvojca na 500 m. Slovenska naveza je zasedla peto mesto v skupini in si priborila nastop v finalu B, v katerem sta bila danes tretja in zasedla končno 12. mesto. V finalu B sta bila najhitrejša Srba Veljko Vještica in Marko Dragosavljević.

S tem se slovenski nastopi na SP še niso zaključili. Jošt Zakrajšek bo danes ob 15.50 nastopil v preizkušnji na 5000 m.

Koprčanka Osterman je v Italiji nadaljevala z zbiranjem medalj, saj je 21. junija na evropskem prvenstvu v češki Račicah na 200 metrov tudi zasedla drugo mesto. Za 19 stotink sekunde jo je tedaj premagala branilka naslova, Madžarka Anna Lucz. Nato je z Mio Medved v konkurenci dvojic v sprintu na 500 metrov zasedli četrto mesto. Zmagali sta Klatt in Pulawska. Slovenki sta zaostali 1,656 sekunde, medaljo pa zgrešili za polovico čolna.

Osterman je v Milanu še tretjič osvojila naslov svetovne podprvakinje na 200 m, druga je bila že leta 2022 v Halifaxu in leta 2019 v Szegedu. Tretja je bila na SP še na 500 m, prvič leta 2017 in drugič leta 2019.